Конте: «Сильнее вас делают не победы, а поражения»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился соображениями насчет неудач команды в нынешнем сезоне. По словам итальянского специалиста, все что может сделать лондонская команда, – это полностью выкладываться на поле в каждом матче, чтобы постараться как можно лучше завершить сезон.

«Самое главное – сосредоточиться на настоящем и постараться закончить этот сезон наилучшим образом. Как я уже говорил, мы должны стараться изо всех сил в каждой игре. Смотреть вперед, но в то же время оглядываться. Единственное, что мы можем сделать, и пытаемся делать каждую игру, – показать большое желание, большую гордость и попытаться закончить этот сезон на лучшем месте в таблице.

«Манчестер Сити» намного оторвался от нас. Таблица показывает это. Сейчас неправильно говорить о разрыве между нами и «горожанами».

Вы становитесь сильнее после поражения. Когда вы выигрываете, вы не всегда видите проблему. Когда вы не побеждаете, у вас есть много сил, чтобы попытаться изменить ситуацию и постараться получить хороший ответ. Поражение делает вас сильнее больше, нежели победа.

После проигрыша действительно сложно спать. Для меня это было очень тяжело проигрывать в бытность игроком. И сейчас это также очень тяжело.

Я думаю, правильно ощущать это плохое чувство. Потому что, если вы выигрываете или проигрываете, всегда происходит одно и то же – вы чувствуете, что с вами что-то не так. Что вы не победитель – вы неудачник», – сказал Конте.

«Челси» на данный момент провел в АПЛ 31 матч и занимает пятое место в турнирной таблице. От идущего на четвертой строчке «Тоттенхэма» синих отделяет 11 очков, но они имеют в своем активе на одну игру меньше, чем «шпоры».