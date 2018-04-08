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    Конте: «Сильнее вас делают не победы, а поражения»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился соображениями насчет неудач команды в нынешнем сезоне. По словам итальянского специалиста, все что может сделать лондонская команда, – это полностью выкладываться на поле в каждом матче, чтобы постараться как можно лучше завершить сезон.

    «Самое главное – сосредоточиться на настоящем и постараться закончить этот сезон наилучшим образом. Как я уже говорил, мы должны стараться изо всех сил в каждой игре. Смотреть вперед, но в то же время оглядываться. Единственное, что мы можем сделать, и пытаемся делать каждую игру, – показать большое желание, большую гордость и попытаться закончить этот сезон на лучшем месте в таблице.

    «Манчестер Сити» намного оторвался от нас. Таблица показывает это. Сейчас неправильно говорить о разрыве между нами и «горожанами».

    Вы становитесь сильнее после поражения. Когда вы выигрываете, вы не всегда видите проблему. Когда вы не побеждаете, у вас есть много сил, чтобы попытаться изменить ситуацию и постараться получить хороший ответ. Поражение делает вас сильнее больше, нежели победа.

    После проигрыша действительно сложно спать. Для меня это было очень тяжело проигрывать в бытность игроком. И сейчас это также очень тяжело.

    Я думаю, правильно ощущать это плохое чувство. Потому что, если вы выигрываете или проигрываете, всегда происходит одно и то же – вы чувствуете, что с вами что-то не так. Что вы не победитель – вы неудачник», – сказал Конте.

    «Челси» на данный момент провел в АПЛ 31 матч и занимает пятое место в турнирной таблице. От идущего на четвертой строчке «Тоттенхэма» синих отделяет 11 очков, но они имеют в своем активе на одну игру меньше, чем «шпоры».

    Источник: Skysports

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    08.04.2018 02:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 8 апреля 2018, 10:38

      Но побеждать-то тоже надо!!!

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 8 апреля 2018, 07:04

      Может нам тогда в бокс пойти, раз уж мы такие сильные!!!

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 8 апреля 2018, 06:07

      Успешного движения вверх, Антонио! ++++

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