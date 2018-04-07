Мусаев: «Почему плакал Шатов, не в курсе. У него повреждение четырехглавой мышцы бедра»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что полузащитник Олег Шатов получил травму во встрече 25 тура РФПЛ с «Зенитом» (2:1). При этом специалист отметил, что не знает причину слез футболиста после финального свистка.

– Что за повреждение у Шатова? В конце матча он плакал на скамейке. По какому поводу?

– Не знаю, почему Шатов плакал. У него повреждение четырехглавой мышцы бедра. Точнее покажет только углубленное обследование.

– Насколько заряжен был Шатов?

– Я не знаю, какая заряженность у него в других матчах. Он говорил, что вышел играть не против «Зенита», а за «Краснодар». Это правильные слова. Максимально профессионально с его стороны.​

Шатов забил «Зениту». Его гол стоил 10 миллионов