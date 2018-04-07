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    Мусаев: «Почему плакал Шатов, не в курсе. У него повреждение четырехглавой мышцы бедра»

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что полузащитник Олег Шатов получил травму во встрече 25 тура РФПЛ с «Зенитом» (2:1). При этом специалист отметил, что не знает причину слез футболиста после финального свистка.

    – Что за повреждение у Шатова? В конце матча он плакал на скамейке. По какому поводу?

    – Не знаю, почему Шатов плакал. У него повреждение четырехглавой мышцы бедра. Точнее покажет только углубленное обследование.

    – Насколько заряжен был Шатов?

    – Я не знаю, какая заряженность у него в других матчах. Он говорил, что вышел играть не против «Зенита», а за «Краснодар». Это правильные слова. Максимально профессионально с его стороны.​

    Шатов забил «Зениту». Его гол стоил 10 миллионов

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.04.2018 19:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 7 апреля 2018, 19:33

      Дай-то бог. Это максимум неделя пропущенная, если это не разрыв конечно. Но даже если небольшой надрыв, есть шансы восстановиться к июню.

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 7 апреля 2018, 19:32

      Здоровья Олегу!

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