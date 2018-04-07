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    Гвардиола предпочел бы не играть с «МЮ», чтобы подготовиться к игре с «Ливерпулем» 

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча 33-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед».

    «Мы предпочли бы не такой энергозатратный матч, чтобы подготовиться к матчу против «Ливерпуля». А после этого у нас игра с «Тоттенхэмом»!

    Как я отпраздную чемпионство в случае победы над «МЮ»? После матча я приду на пресс-конференцию и, если мы победим, расскажу, как отпраздную.

    Скажу честно, что если мы будем слишком много думать о чемпионстве, то мы не выиграем. Мы должны сконцентрироваться на работе», – сказал Гвардиола.

    Встреча начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Skysports

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    07.04.2018 14:07
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