Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мутко: «Волгоград на 90 процентов готов к ЧМ»

    Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал о подготовке Волгограда к чемпионату мира.

    «Сегодня нам осталось завершить объекты, провести три тестовых матча. Завершить доблагоустройства, оформить город к чемпионату мира, завершить строительство фан-зоны. Мы исходим из того, что у города большая программа, оставляющая богатое наследие как материальное, так и не материальное.

    25 мая вся инфраструктурная часть будет передаваться оргкомитету, 31-го мы эту работу закончим. Это стадион, базы, гостиницы, билетные центры, центры аккредитаций. Все это отдадут оргкомитету ФИФА по подготовке к чемпионату мира.

    Это даст толчок развитию футбола, и «Ротор» в ближайшие годы будет громить здесь всех на новом стадионе. Есть 90-процентная готовность Волгограда к чемпионату мира», – сказал Мутко.

    9 мая на стадионе состоится финал Кубка России.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.04.2018 20:47
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11