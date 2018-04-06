Мутко: «Волгоград на 90 процентов готов к ЧМ»

Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал о подготовке Волгограда к чемпионату мира.

«Сегодня нам осталось завершить объекты, провести три тестовых матча. Завершить доблагоустройства, оформить город к чемпионату мира, завершить строительство фан-зоны. Мы исходим из того, что у города большая программа, оставляющая богатое наследие как материальное, так и не материальное.

25 мая вся инфраструктурная часть будет передаваться оргкомитету, 31-го мы эту работу закончим. Это стадион, базы, гостиницы, билетные центры, центры аккредитаций. Все это отдадут оргкомитету ФИФА по подготовке к чемпионату мира.

Это даст толчок развитию футбола, и «Ротор» в ближайшие годы будет громить здесь всех на новом стадионе. Есть 90-процентная готовность Волгограда к чемпионату мира», – сказал Мутко.

9 мая на стадионе состоится финал Кубка России.