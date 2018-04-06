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  • Уткин: «Фурсенко проиграл все, но попал в санкционный список… и тем самым спас сезон»

Уткин: «Фурсенко проиграл все, но попал в санкционный список… и тем самым спас сезон»

6 апреля 2018, 18:38
14

Комментатор и радиоведущий Василий Уткин в едкой форме высказался относительно попадания президента «Зенита» Сергея Фурсенко в санкционный список США. Напомним, что также там оказался и глава ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

«Сергей Фурсенко проиграл чемпионат, Кубок, «РБ Лейпцигу» и место в Лиге чемпионов, но попал в санкционный список – и тем самым спас сезон!!!» – написал Уткин на своей странице в твиттере.

Напомним, сине-бело-голубые выбыли из Кубка России на стадии 1/16 финала, проиграв петербургскому «Динамо». На этой же стадии «Зенит» покинул Лигу Европы, уступив по сумме двух матчей «РБ Лейпцигу» (1:2; 1:1). В РФПЛ после 23 игр подопечные Роберто Манчини занимают четвертое место, отставая от третьей строчки на два очка.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Зенит Уткин Василий Фурсенко Сергей
Комментарии (14)
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prezent2017
1523029914
Утка жалеет, что её пиндосы не заметили. Переживает, жирная!
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OfaZavr
1523030795
острит опять Уткин, слишком много его стало в последнее время.
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zenitovec2007
1523032911
Чего-то как-то рано он похоронил Зенит в чемпионате, мне интересно будет посмотреть на него если все перевернется))))
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mihail200606
1523034176
фурсенко и мутко надо гнать из футбола...
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Axe111
1523034541
Ахахахаха говнарь седой
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Полная Канистра
1523035912
кто ж его не знает так это ж ВАСЯ ! ВАСЯ! который у всех на виду
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Inks
1523036443
жирный гей. ни жены, ни детей
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Бриг
1523041961
Текст Уткина, похоже, слишком тонкий для здешних писателей. Чего так взъелись-то за Фурсенко и Миллера? На зарплате у них?
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BAIv
1523043348
неплохо подколол
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3a zenit
1523047697
б л я ть уткин рекламирует у нас пиццу 2 берега(пицца вкусная,а вот хозяева жидаё бы)жирный завидует буржуа Миллеру,как мило тьфу.За ролик оплатили деревенской?Спас сезон,что за ху й ню оно городит(я в сорте эхо говна-дождь не разбираюсь)?
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