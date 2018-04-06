Уткин: «Фурсенко проиграл все, но попал в санкционный список… и тем самым спас сезон»

Комментатор и радиоведущий Василий Уткин в едкой форме высказался относительно попадания президента «Зенита» Сергея Фурсенко в санкционный список США. Напомним, что также там оказался и глава ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

«Сергей Фурсенко проиграл чемпионат, Кубок, «РБ Лейпцигу» и место в Лиге чемпионов, но попал в санкционный список – и тем самым спас сезон!!!» – написал Уткин на своей странице в твиттере.

Напомним, сине-бело-голубые выбыли из Кубка России на стадии 1/16 финала, проиграв петербургскому «Динамо». На этой же стадии «Зенит» покинул Лигу Европы, уступив по сумме двух матчей «РБ Лейпцигу» (1:2; 1:1). В РФПЛ после 23 игр подопечные Роберто Манчини занимают четвертое место, отставая от третьей строчки на два очка.