Уткин: «Фурсенко проиграл все, но попал в санкционный список… и тем самым спас сезон»

б л я ть уткин рекламирует у нас пиццу 2 берега(пицца вкусная,а вот хозяева жидаё бы)жирный завидует буржуа Миллеру,как мило тьфу.За ролик оплатили деревенской?Спас сезон,что за ху й ню оно городит(я в сорте эхо говна-дождь не разбираюсь)?
Комментатор и радиоведущий Василий Уткин в едкой форме высказался относительно попадания президента «Зенита» Сергея Фурсенко в санкционный список США. Напомним, что также там оказался и глава ПАО «Газпром» Алексей Миллер.
«Сергей Фурсенко проиграл чемпионат, Кубок, «РБ Лейпцигу» и место в Лиге чемпионов, но попал в санкционный список – и тем самым спас сезон!!!» – написал Уткин на своей странице в твиттере.
Напомним, сине-бело-голубые выбыли из Кубка России на стадии 1/16 финала, проиграв петербургскому «Динамо». На этой же стадии «Зенит» покинул Лигу Европы, уступив по сумме двух матчей «РБ Лейпцигу» (1:2; 1:1). В РФПЛ после 23 игр подопечные Роберто Манчини занимают четвертое место, отставая от третьей строчки на два очка.