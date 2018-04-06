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    Уткин: «Фурсенко проиграл все, но попал в санкционный список… и тем самым спас сезон»

    Комментатор и радиоведущий Василий Уткин в едкой форме высказался относительно попадания президента «Зенита» Сергея Фурсенко в санкционный список США. Напомним, что также там оказался и глава ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

    «Сергей Фурсенко проиграл чемпионат, Кубок, «РБ Лейпцигу» и место в Лиге чемпионов, но попал в санкционный список – и тем самым спас сезон!!!» – написал Уткин на своей странице в твиттере.

    Напомним, сине-бело-голубые выбыли из Кубка России на стадии 1/16 финала, проиграв петербургскому «Динамо». На этой же стадии «Зенит» покинул Лигу Европы, уступив по сумме двух матчей «РБ Лейпцигу» (1:2; 1:1). В РФПЛ после 23 игр подопечные Роберто Манчини занимают четвертое место, отставая от третьей строчки на два очка.

    Источник: Twitter

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    06.04.2018 18:38
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 6 апреля 2018, 23:48

      б л я ть уткин рекламирует у нас пиццу 2 берега(пицца вкусная,а вот хозяева жидаё бы)жирный завидует буржуа Миллеру,как мило тьфу.За ролик оплатили деревенской?Спас сезон,что за ху й ню оно городит(я в сорте эхо говна-дождь не разбираюсь)?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 6 апреля 2018, 23:38

      На какой же на этой САМОЙ стадии зенит вылетел из ЛИГИ ЕВРОПЫ?Автор бездарь ЗЕНИТ вылетел в 1/8 если что

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 6 апреля 2018, 22:35

      неплохо подколол

      -2
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 6 апреля 2018, 22:12

      Текст Уткина, похоже, слишком тонкий для здешних писателей. Чего так взъелись-то за Фурсенко и Миллера? На зарплате у них?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +272

      Inks 6 апреля 2018, 20:40

      жирный гей. ни жены, ни детей

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1311

      Taps 6 апреля 2018, 20:34

      Из славной когорты жополизов.
      Переживут позор ...

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 6 апреля 2018, 20:31

      кто ж его не знает так это ж ВАСЯ ! ВАСЯ! который у всех на виду

      1
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      Рейтинг: +2007

      DMитрий 6 апреля 2018, 20:10

      Васе надо похудеть, а то немного подъох..л!

      0
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      Рейтинг: +2007

      DMитрий 6 апреля 2018, 20:09

      Васе надо похудеть, а то немного *********!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 6 апреля 2018, 20:09

      Ахахахаха говнарь седой

      0
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