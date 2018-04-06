Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ещенко получил повреждение и пропустит около двух недель

    Правый защитник «Спартака» Андрей Ещенко не сможет помочь команде в ближайших матчах.

    Футболист не принял участия в сегодняшней тренировке красно-белых из-за микронадрыва приводящей группы мышц левого бедра, полученного во встрече 1/4 финала Кубка России с «Крыльями Советов». По прогнозам врачей, он вернется на поле приблизительно через две недели.

    Напомним, в воскресенье «Спартак» в Махачкале сыграет с «Анжи» в рамках 25 тура РФПЛ. 15 апреля подопечные Массимо Карреры отправятся на выезд к «Уралу», а 18 числа проведут полуфинальный поединок Кубка России с «Тосно». Таким образом Ещенко может пропустить все эти три матча.

    Источник: ФК «Спартак»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.04.2018 15:10
    Рекомендуем
    Комментарии22
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1269

      Sky Spartak 6 апреля 2018, 20:23

      Да,что Вы не верите в Петковича !!! Выйдет и отыграет хорошо.... либо Зоба там выйдет... А Ещенко здоровья... классный пахарь и защитник...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +238

      za logiku 6 апреля 2018, 19:23

      Совсем забыл: максимыч может справа сыграть, боккетти в центр к кутепову

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +238

      za logiku 6 апреля 2018, 19:21

      Лень смотреть кто играет у Анжи на левом фланге в полузащите, но если Бериша, то оч плохо... Его трудно будет сдержать кому-то кроме Ещенко... В самедова защитника не верю, в мельгорехо справа в защите тоже... Зобнин или петкович,... Но оба эти варианты не айс...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1269

      Sky Spartak > za logiku 6 апреля 2018, 20:19

      Бериша ушел с Анжи братец..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2161

      Алекc 6 апреля 2018, 18:09

      Петковича поставят, будет треш! Хотя может уж проявит себя в конце то концов!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +665

      Snerg > Алекc 6 апреля 2018, 18:13

      почему,? комбаров здоровый на свой фланг, а мельгарехо вместо ещенко))

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2161

      Алекc > Snerg 6 апреля 2018, 21:00

      ну тогда лучше Зобу направо)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 6 апреля 2018, 16:56

      Только не Петьку справа!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 6 апреля 2018, 16:26

      где тигиев,,,

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 6 апреля 2018, 16:01

      Жаль, поправляйся Андрей.Скорей всего его заменит Самедов.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > zigbert 6 апреля 2018, 18:46

      думаю скорее всего его заменит Мельгарехо неплохо проявивший себя на этом месте в кубке.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert > OfaZavr 6 апреля 2018, 20:42

      Мельгарехо играл на левом фланге.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > zigbert 7 апреля 2018, 10:40

      ну если игрок может сыграть на левом фланге то обычно может спокойно и на правом, универсальность сейчас явление частое.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +307

      shpilman 6 апреля 2018, 15:51

      такс... Мельгарехо или Самедов или ЗОБА?).....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      NAZ84 6 апреля 2018, 15:47

      может Каррера догадается Рассказова поставить?!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33444

      oyabun > NAZ84 6 апреля 2018, 20:59

      А вот это навряд ли. Каррера не доверяет молодым. Рассказов и Бакаев с начала сезона в глухом запасе. О причинах не берусь судить, но это факт.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +148

      Бакланы доедают крышу 6 апреля 2018, 15:14

      Жаль, теперь петкович будет играть(

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +307

      shpilman > Бакланы доедают крышу 6 апреля 2018, 15:51

      Мальга или Самедов

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +148

      Бакланы доедают крышу > shpilman 6 апреля 2018, 16:06

      мельгарехо левый деф. самедов чистым защитником? очень мало вероятно, а в три центральных играть с анжи, тосно и уралом смысла нет

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +307

      shpilman > Бакланы доедают крышу 6 апреля 2018, 16:09

      Мальга и там и там может, я думаю особо и защита до 75 минуты не понадобится)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11