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Ещенко получил повреждение и пропустит около двух недель

6 апреля 2018, 15:10
22

Правый защитник «Спартака» Андрей Ещенко не сможет помочь команде в ближайших матчах.

Футболист не принял участия в сегодняшней тренировке красно-белых из-за микронадрыва приводящей группы мышц левого бедра, полученного во встрече 1/4 финала Кубка России с «Крыльями Советов». По прогнозам врачей, он вернется на поле приблизительно через две недели.

Напомним, в воскресенье «Спартак» в Махачкале сыграет с «Анжи» в рамках 25 тура РФПЛ. 15 апреля подопечные Массимо Карреры отправятся на выезд к «Уралу», а 18 числа проведут полуфинальный поединок Кубка России с «Тосно». Таким образом Ещенко может пропустить все эти три матча.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Ещенко Андрей
Комментарии (22)
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Маракушев
1523016872
Не верю.. этот мужик не может травмироваться.
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Бакланы доедают крышу
1523016882
Жаль, теперь петкович будет играть(
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NAZ84
1523018859
может Каррера догадается Рассказова поставить?!
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shpilman
1523019096
такс... Мельгарехо или Самедов или ЗОБА?).....
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zigbert
1523019667
Жаль, поправляйся Андрей.Скорей всего его заменит Самедов.
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Боцман59rus
1523021180
где тигиев,,,
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Алекc
1523027396
Петковича поставят, будет треш! Хотя может уж проявит себя в конце то концов!
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za logiku
1523031691
Лень смотреть кто играет у Анжи на левом фланге в полузащите, но если Бериша, то оч плохо... Его трудно будет сдержать кому-то кроме Ещенко... В самедова защитника не верю, в мельгорехо справа в защите тоже... Зобнин или петкович,... Но оба эти варианты не айс...
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za logiku
1523031813
Совсем забыл: максимыч может справа сыграть, боккетти в центр к кутепову
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Sky Spartak
1523035392
Да,что Вы не верите в Петковича !!! Выйдет и отыграет хорошо.... либо Зоба там выйдет... А Ещенко здоровья... классный пахарь и защитник...
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