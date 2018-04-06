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    Павлюченко считает мягким для ЦСКА результат 1:4 в матче с «Арсеналом»

    Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко заявил, что поражение ЦСКА от «Арсенала» со счетом 1:4 в выездном матче 1/4 финала Лиги Европы – это еще мягкий результат. По словам футболиста, шансов на выход в полуфинал у армейцев практически нет.

    «Чего не хватило ЦСКА для положительного результата? Голов, наверное, не хватило (смеется). Мало забили, вот и проиграли. Если в целом брать игру, наверное, вчера «Арсенал» был на голову сильнее, сколько они не забили. 4:1 – это еще такой мягкий результат. ЦСКА тяжело, конечно, будет, практически шансов нет, но можно постараться дома как-то зацепиться.

    Критика в адрес обороны ЦСКА? А что делать? Других футболистов у ЦСКА пока нет на сегодняшний день. Поэтому те футболисты, которые есть, они и играют. Это вопрос к президенту ЦСКА и к главному тренеру, почему проблемы в обороне.

    Готов ли Головин к АПЛ? Он сейчас лучший игрок ЦСКА и в сборной очень хорошо выглядит. Поэтому почему нет?» – сказал Павлюченко.

    Ответная игра пройдет в Москве 12 апреля.

    «Арсенал» разгромил ЦСКА. И это нормально

    Источник: Sport24

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    06.04.2018 13:31
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +126

      Dobroe Teplo za CSKA 6 апреля 2018, 19:42

      ха ха ха если бы играл спартак против Арсенала, то счет был бы 14:1 минимум, павлик LOL

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      Рейтинг: +96

      vlad10180v 6 апреля 2018, 15:27

      павлик заткнулся бы лучше

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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 6 апреля 2018, 14:47

      Мягкий -не мягкий. Мы и без него все знаем..Просто не понятно, а кто такой Павлюченко, кого интересует его мнение?

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 апреля 2018, 14:38

      4:1 это мягкий результат матча, а с Ливерпулем 7:0 это какой? По самые помидорчики?

      1
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      Рейтинг: +236

      Viktor781 6 апреля 2018, 13:53

      Павлюченко тренер без команды. Языком чесать, самое то.

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > Viktor781 6 апреля 2018, 14:03

      он "потенциальный партнёр Галицкого" по его же мнению, а это уже кое-что))))))

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      Рейтинг: +236

      Viktor781 > семёнычев 6 апреля 2018, 14:28

      Повезло Краснодару.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 6 апреля 2018, 13:45

      Что-то все, так называемые, специалисты считают сколько мог забить Арсенал,
      а сколько могли забить Муса, Дзагоев и Кучаев, этого не видят или не хотят.

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      Рейтинг: +8

      elsa > vladimir-7 6 апреля 2018, 19:14

      то что это и неинтересно) всрали б еще 1-2 или 1-3, то можно было порассуждать

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