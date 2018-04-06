Павлюченко считает мягким для ЦСКА результат 1:4 в матче с «Арсеналом»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко заявил, что поражение ЦСКА от «Арсенала» со счетом 1:4 в выездном матче 1/4 финала Лиги Европы – это еще мягкий результат. По словам футболиста, шансов на выход в полуфинал у армейцев практически нет.

«Чего не хватило ЦСКА для положительного результата? Голов, наверное, не хватило (смеется). Мало забили, вот и проиграли. Если в целом брать игру, наверное, вчера «Арсенал» был на голову сильнее, сколько они не забили. 4:1 – это еще такой мягкий результат. ЦСКА тяжело, конечно, будет, практически шансов нет, но можно постараться дома как-то зацепиться.

Критика в адрес обороны ЦСКА? А что делать? Других футболистов у ЦСКА пока нет на сегодняшний день. Поэтому те футболисты, которые есть, они и играют. Это вопрос к президенту ЦСКА и к главному тренеру, почему проблемы в обороне.

Готов ли Головин к АПЛ? Он сейчас лучший игрок ЦСКА и в сборной очень хорошо выглядит. Поэтому почему нет?» – сказал Павлюченко.

Ответная игра пройдет в Москве 12 апреля.

«Арсенал» разгромил ЦСКА. И это нормально