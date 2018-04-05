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  • Уткин: «Если РФС не уволит Черчесова, то Дзюбу в сборную не вызовут»

Уткин: «Если РФС не уволит Черчесова, то Дзюбу в сборную не вызовут»

5 апреля 2018, 19:03
12

Комментатор Василий Уткин поделился мнением о возможном вызове форварда тульского «Арсенала» Артемы Дзюбы в сборную России.

«Если руководство РФС не уволит Черчесова с поста главного тренера сборной России с формулировкой за профессиональную непригодность, то думаю, что Артема Дзюбу мы в национальной команде на чемпионате мира не увидим.

Хотя у нас в стране порой принимаются крайне странные кадровые решения. Но я все же думаю, что Дзюбу не вызовут в сборную России», – сказал Уткин.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля.

Источник: Спорт FM
Чемпионат мира Арсенал Россия Дзюба Артем Черчесов Станислав Уткин Василий
Комментарии (12)
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Федя Кабак
1522944926
И Денисова в придачу!Гнать усатого в шею!
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OfaZavr
1522947469
может и так, но вряд ли его уберут хотя многим хотелось бы.
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upiter622
1522948521
Все увольнения произойдут...увы,после чемпионата!А пока что все варятся в одном говне,что РФС,что тренера!
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mihail200606
1522948970
до ЧМ не выгонят уже к сожалению...
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Рубинище
1522951424
Уже всё равно, после матча ЛЧ Юве-Реал где например у некоторых игроков процент точных передач 100%, а брака меньше 7-5% понимаешь, что нас ждёт летом..
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dimar
1522954178
и слава Богу, что его там не увидим.
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пряник929
1522955864
Если РфС не уволит Черчесова, то мы и сборную не увидим, лишь стадо баранов...
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Вомбат
1522962724
А кто в РФС сейчас может кого-то уволить? Благодаря проискам внешних врагов Мутко временно оказался за штатом. А больше там никого и нет.
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Benzema 9
1522966134
Эх уткин уткин какой же ты человек 2 дня назад ты говорил что Дзюба дереве есло он дерево зачем его вызывать в зборную)
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sprint5
1523065675
а кто следующий на очереди у Уткина
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