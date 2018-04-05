Уткин: «Если РФС не уволит Черчесова, то Дзюбу в сборную не вызовут»

Комментатор Василий Уткин поделился мнением о возможном вызове форварда тульского «Арсенала» Артемы Дзюбы в сборную России.

«Если руководство РФС не уволит Черчесова с поста главного тренера сборной России с формулировкой за профессиональную непригодность, то думаю, что Артема Дзюбу мы в национальной команде на чемпионате мира не увидим.

Хотя у нас в стране порой принимаются крайне странные кадровые решения. Но я все же думаю, что Дзюбу не вызовут в сборную России», – сказал Уткин.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля.