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    Уткин: «Если РФС не уволит Черчесова, то Дзюбу в сборную не вызовут»

    Комментатор Василий Уткин поделился мнением о возможном вызове форварда тульского «Арсенала» Артемы Дзюбы в сборную России.

    «Если руководство РФС не уволит Черчесова с поста главного тренера сборной России с формулировкой за профессиональную непригодность, то думаю, что Артема Дзюбу мы в национальной команде на чемпионате мира не увидим.

    Хотя у нас в стране порой принимаются крайне странные кадровые решения. Но я все же думаю, что Дзюбу не вызовут в сборную России», – сказал Уткин.

    Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля.

    Источник: Спорт FM

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    05.04.2018 19:03
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +762

      sprint5 7 апреля 2018, 04:47

      а кто следующий на очереди у Уткина

      0
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      Рейтинг: +53

      Benzema 9 6 апреля 2018, 01:08

      Эх уткин уткин какой же ты человек 2 дня назад ты говорил что Дзюба дереве есло он дерево зачем его вызывать в зборную)

      1
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 6 апреля 2018, 00:12

      А кто в РФС сейчас может кого-то уволить? Благодаря проискам внешних врагов Мутко временно оказался за штатом. А больше там никого и нет.

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 5 апреля 2018, 22:17

      Если РфС не уволит Черчесова, то мы и сборную не увидим, лишь стадо баранов...

      0
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      Рейтинг: +600

      dimar 5 апреля 2018, 21:49

      и слава Богу, что его там не увидим.

      1
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 5 апреля 2018, 21:03

      Уже всё равно, после матча ЛЧ Юве-Реал где например у некоторых игроков процент точных передач 100%, а брака меньше 7-5% понимаешь, что нас ждёт летом..

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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто > Рубинище 6 апреля 2018, 05:44

      Полностью согласен. И не вина тренера сборной , что игроки такие бездарные- ни техники , ни физики , а только гоноры

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      Рейтинг: +7712

      mihail200606 5 апреля 2018, 20:22

      до ЧМ не выгонят уже к сожалению...

      0
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      Рейтинг: +2075

      upiter622 5 апреля 2018, 20:15

      Все увольнения произойдут...увы,после чемпионата!А пока что все варятся в одном говне,что РФС,что тренера!

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 апреля 2018, 19:57

      может и так, но вряд ли его уберут хотя многим хотелось бы.

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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 5 апреля 2018, 19:15

      И Денисова в придачу!Гнать усатого в шею!

      3
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