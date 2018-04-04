Ловчев: «Считаю, что общества «Спартак» уже не существует»

Новый председатель Международного физкультурно-спортивного объединения «Спартак» Евгений Ловчев отметил плачевное состояние организации. По мнению ветерана, в нынешнем виде общество практически не функционирует.

«Долгое время, приходя на собрания, мы слышали, что идет война между обществом и клубом. Даже Валерий Карпин писал об этом. Я стал задумываться, а что происходит.

Пришел к выводу, что «Спартак» сегодня практически не существует». Здесь можно говорить о многом, о том, что нет государственного финансирования как раньше. При этом такое общество и такое название могло добиться достойного финансирования. И такое общество, как «Спартак», на мой взгляд, умерло», – сказал Ловчев.