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    Ловчев: «Считаю, что общества «Спартак» уже не существует»

    Новый председатель Международного физкультурно-спортивного объединения «Спартак» Евгений Ловчев отметил плачевное состояние организации. По мнению ветерана, в нынешнем виде общество практически не функционирует.

    «Долгое время, приходя на собрания, мы слышали, что идет война между обществом и клубом. Даже Валерий Карпин писал об этом. Я стал задумываться, а что происходит.

    Пришел к выводу, что «Спартак» сегодня практически не существует». Здесь можно говорить о многом, о том, что нет государственного финансирования как раньше. При этом такое общество и такое название могло добиться достойного финансирования. И такое общество, как «Спартак», на мой взгляд, умерло», – сказал Ловчев.

    Источник: Sport24

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    04.04.2018 12:49
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 апреля 2018, 11:59

      Конечно без финансирования умрет любая организация.

      1
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      Рейтинг: +1137

      MDAR 4 апреля 2018, 21:22

      Хочу напомнить, что и СССР тоже не существует. А есть отдельные страны.

      0
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      Рейтинг: +1811

      gor77 4 апреля 2018, 16:52

      Уже писал про это, но можно снова повторить.
      Примерно 5 лет назад у нас в городе Барнауле, на открытие центра А. Смертина, была пресс-конференция Алексея Смертина и Великой Ирины Родниной. И на вопрос о спортивных обществах Ирина Константиновна сказала следующее:
      Надо все спортивные клубы определить к министерствам: ЦСКА - министерство обороны, Динамо - МВД, Локомотив - РЖД, Крылья Советов - министерству авиастроения, Спартак - министерству мясоперерабатывающей промышленности и так далее. Чтобы эти министерства также думали о развитие спорта в стране.
      После этой фразы Алексей Смертин от хохота упал под стол.
      А ведь в чём-то Великая спортсменка права! ))))

      2
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      Рейтинг: +587

      спартач-тверь > gor77 4 апреля 2018, 17:16

      История футбольного клуба и спортивного общества «Спартак» берёт своё начало от Русского гимнастического общества (РГО «Сокол»), которое было основано 4 (16 мая) 1883 года[9]. Сам футбол в РГО «Сокол» появился летом 1897 года. Вот что пишет газета «Русское слово» от 30 июля 1897 года:


      https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1,_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)#Общество_«Спартак»

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      Рейтинг: +5691

      Eddyson > gor77 4 апреля 2018, 17:21

      Куда не плюнь: кругом величие. Дыры в асфальте у нас самые великие, дураки, которые их чинят - аналогично. Эта спортсменка дала интервью Александру Головину на спортс.ру «Моя дочь живет в Америке с 1990 года. Что здесь такого?». Там от "величия" только двуличность и лицемерие осталось.

      1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Eddyson 5 апреля 2018, 12:02

      +100000

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      Рейтинг: +4624

      la verdad 4 апреля 2018, 16:22

      Кстати, Евгений война тоже уже закончилась :)

      1
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      Рейтинг: +148

      Бакланы доедают крышу 4 апреля 2018, 14:43

      понятно, Ловчев как всегда только балаболить может. Есть ФК Спартак - все нормально, есть ХК Спартак - тоже все нормально и есть МФСО Спартак, которым руководит Ловчев и у которого проблемы. И кто в этом виноват Евгений?

      2
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      Рейтинг: +3795

      serppion 4 апреля 2018, 14:37

      Коли пошли раздрай и войны, то надо разбегаться. Умер Максим - ну и уй с ним. Славное было общество. Давайте признавать ФК Спартак.

      -1
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      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА 4 апреля 2018, 14:06

      Спартак умер,когда распродали команду с Мостовым итд.Был фаном Спартака до этого а после смерти Спартака стал анти фаном этого Пищевика.Ненавижу люто

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 4 апреля 2018, 13:33

      пришёл и сразу Дайте денег.. вспомнил молодость когда госуд. содержало спорт. общества забудь те времена сейчас везде рынок и бизнес крутится надо самому а не ждать в новом кабинете когда принесут на блюдце.

      4
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 4 апреля 2018, 13:27

      Америку открыл....

      -1
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      Рейтинг: +10422

      ivany4 4 апреля 2018, 13:27

      Пустили козла в огород!
      Общества Спартак не существует с 90х, когда прекратили существования профсоюзы и гос. поддержка спорта.

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