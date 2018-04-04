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Ловчев: «Считаю, что общества «Спартак» уже не существует»

4 апреля 2018, 12:49
15

Новый председатель Международного физкультурно-спортивного объединения «Спартак» Евгений Ловчев отметил плачевное состояние организации. По мнению ветерана, в нынешнем виде общество практически не функционирует.

«Долгое время, приходя на собрания, мы слышали, что идет война между обществом и клубом. Даже Валерий Карпин писал об этом. Я стал задумываться, а что происходит.

Пришел к выводу, что «Спартак» сегодня практически не существует». Здесь можно говорить о многом, о том, что нет государственного финансирования как раньше. При этом такое общество и такое название могло добиться достойного финансирования. И такое общество, как «Спартак», на мой взгляд, умерло», – сказал Ловчев.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Ловчев Евгений
Комментарии (15)
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Боцман59rus
1522837285
ну, и,,,
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ZAITZEFF2011
1522837377
Гос финансирования больше не будет. Нужно искать инвесторов и не плакать а восстанавливать то, что уже почти не существует.
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ivany4
1522837624
Пустили козла в огород! Общества Спартак не существует с 90х, когда прекратили существования профсоюзы и гос. поддержка спорта.
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prtcs
1522837661
Америку открыл....
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Полная Канистра
1522838005
пришёл и сразу Дайте денег.. вспомнил молодость когда госуд. содержало спорт. общества забудь те времена сейчас везде рынок и бизнес крутится надо самому а не ждать в новом кабинете когда принесут на блюдце.
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ПИКЕ БАРСЕЛОНА
1522839963
Спартак умер,когда распродали команду с Мостовым итд.Был фаном Спартака до этого а после смерти Спартака стал анти фаном этого Пищевика.Ненавижу люто
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Бакланы доедают крышу
1522842195
понятно, Ловчев как всегда только балаболить может. Есть ФК Спартак - все нормально, есть ХК Спартак - тоже все нормально и есть МФСО Спартак, которым руководит Ловчев и у которого проблемы. И кто в этом виноват Евгений?
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la verdad
1522848156
Кстати, Евгений война тоже уже закончилась :)
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gor77
1522849933
Уже писал про это, но можно снова повторить. Примерно 5 лет назад у нас в городе Барнауле, на открытие центра А. Смертина, была пресс-конференция Алексея Смертина и Великой Ирины Родниной. И на вопрос о спортивных обществах Ирина Константиновна сказала следующее: Надо все спортивные клубы определить к министерствам: ЦСКА - министерство обороны, Динамо - МВД, Локомотив - РЖД, Крылья Советов - министерству авиастроения, Спартак - министерству мясоперерабатывающей промышленности и так далее. Чтобы эти министерства также думали о развитие спорта в стране. После этой фразы Алексей Смертин от хохота упал под стол. А ведь в чём-то Великая спортсменка права! ))))
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zigbert
1522918745
Конечно без финансирования умрет любая организация.
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