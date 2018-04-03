«Барселона» сохранит Мину, если уйдет Умтити

Защитник «Барселоны» Йерри Мина может остаться в команде после завершения летнего перерыва. Ранее сообщалось, что он может быть отдан в аренду перед стартом следующего сезона или даже продан, если поступит достойное предложение на этот счет.

Сейчас каталонцы не хотят торопиться с возможным трансфером футболиста как минимум до завершения чемпионата мира-2018 в России. Причиной такому решению стала возможность потерять защитника Самуэля Умтити, который рассматривает возможность ухода из стана сине-гранатовых.