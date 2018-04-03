Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Барселона» сохранит Мину, если уйдет Умтити

    Защитник «Барселоны» Йерри Мина может остаться в команде после завершения летнего перерыва. Ранее сообщалось, что он может быть отдан в аренду перед стартом следующего сезона или даже продан, если поступит достойное предложение на этот счет.

    Сейчас каталонцы не хотят торопиться с возможным трансфером футболиста как минимум до завершения чемпионата мира-2018 в России. Причиной такому решению стала возможность потерять защитника Самуэля Умтити, который рассматривает возможность ухода из стана сине-гранатовых.

    Источник: Don Balon

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.04.2018 11:42
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 3 апреля 2018, 13:48

      не понятно зачем Барса набирает дефферов которые бессмысленно сидят на банке и не играют, потом в итоге продаются в другие клубы... Таких уже десяток - Чигринский, Вермален, Дуглас, Марлон, Фонтас,

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11