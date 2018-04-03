Галицкий: «Болельщики «Краснодара» должны верить в то, что мы делаем»

Шалимов плохой тренер,имея Лаборде и не раскрутить его это надо просить прощения у него! В команде полно мусора- Петров Каборе Шатов Шишкин нужны игроки умеющие держать мяч и понимать игру. Если бы я тренировал Краснодар-я бы ниже 3 места не ушёл.краснодар играет как военнопленные, а может в конце игры за четыре минуты забить 3-4гола. Я знаю,как это делать и делал это всю жизнь.Мне нет разницы, как называется игра-футбол баскетбол волейбол и т д
Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал о причинах, по которым Мурад Мусаев был назначен главным тренером команды после увольнения накануне с этого поста Игоря Шалимова.
«Мы считаем, что он квалифицированный, сильный тренер, который сможет решать поставленные задачи.
Другое дело, если говорить про дорогих легионеров, если мы возьмем первую пятерку, то у нас никогда не было легионера, купленного дороже 7 млн долларов. Это были две разовые покупки. Первый – Одил Ахмедов, которого мы дорого продали, второй – Вандерсон за 6,5 млн.
Поэтому по покупкам мы выступаем в другой лиге, чем первая пятерка. По фэйр-плей мы не можем себе позволять такие результаты, но наши болельщики должны верить в то, что мы делаем. Потому что они видят эту академию, этих ребят, и это для нас очень важно.», – рассказал Галицкий в эфире программы «8-16».
«Краснодар» уволил Шалимова. Не факт, что станет лучше