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    Галицкий: «Болельщики «Краснодара» должны верить в то, что мы делаем»

    Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал о причинах, по которым Мурад Мусаев был назначен главным тренером команды после увольнения накануне с этого поста Игоря Шалимова.

    «Мы считаем, что он квалифицированный, сильный тренер, который сможет решать поставленные задачи.

    Другое дело, если говорить про дорогих легионеров, если мы возьмем первую пятерку, то у нас никогда не было легионера, купленного дороже 7 млн долларов. Это были две разовые покупки. Первый – Одил Ахмедов, которого мы дорого продали, второй – Вандерсон за 6,5 млн.

    Поэтому по покупкам мы выступаем в другой лиге, чем первая пятерка. По фэйр-плей мы не можем себе позволять такие результаты, но наши болельщики должны верить в то, что мы делаем. Потому что они видят эту академию, этих ребят, и это для нас очень важно.», – рассказал Галицкий в эфире программы «8-16».

    «Краснодар» уволил Шалимова. Не факт, что станет лучше

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.04.2018 10:17
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -2

      kurilov 3 апреля 2018, 12:29

      Шалимов плохой тренер,имея Лаборде и не раскрутить его это надо просить прощения у него! В команде полно мусора- Петров Каборе Шатов Шишкин нужны игроки умеющие держать мяч и понимать игру. Если бы я тренировал Краснодар-я бы ниже 3 места не ушёл.краснодар играет как военнопленные, а может в конце игры за четыре минуты забить 3-4гола. Я знаю,как это делать и делал это всю жизнь.Мне нет разницы, как называется игра-футбол баскетбол волейбол и т д

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      Рейтинг: +1168

      Argon 3 апреля 2018, 12:28

      Галицкий верен своей идее создать команду из собственных воспитанников. Выбор нового тренера это только подтверждает.

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      Рейтинг: +118

      clozzi 3 апреля 2018, 12:16

      Краснодар уже сделал для развития футбола в России больше чем все другие клубы вместе взятые...

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      Рейтинг: +100699

      zigbert 3 апреля 2018, 11:13

      Без веры нельзя.

      3
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      Рейтинг: +1811

      gor77 3 апреля 2018, 10:33

      "Бомбардир" будь честными, источник данной новости не ваш сайт, а программа «8-16» "Матч ТВ". Не занимайтесь подлогом.
      Кстати, а у вас на сайте есть хотя бы один человек с журналистским или, ну хотя бы!, филологическим образованием?

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