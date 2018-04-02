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    Зидан: «Ювентус» мне многое дал. Это будут особые матчи»

    Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от матчей 1/4 финала Лиги чемпионов против итальянского «Ювентуса». Француз заметил, что туринцы многое ему дали.

    «И «Реал», и «Ювентус» мне многое дали. Эти матчи – особый вызов. Конечно, со стартовым свистком я забуду о былом. По сравнению с прошлым годом итальянцы стали еще лучше, так что первый матч будет сложным», – сказал француз.

    Зидан в качестве игрока выступал за «Ювентус» с 1996 по 2001 годы (151 матч в Серии А, 24 гола).

    Источник: Football Italia

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    02.04.2018 21:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 3 апреля 2018, 09:24

      Как бы не хвалил Ювентус,Реал должен проходить дальше.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 2 апреля 2018, 22:04

      реал пройдет !

      0
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