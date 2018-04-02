Зидан: «Ювентус» мне многое дал. Это будут особые матчи»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от матчей 1/4 финала Лиги чемпионов против итальянского «Ювентуса». Француз заметил, что туринцы многое ему дали.

«И «Реал», и «Ювентус» мне многое дали. Эти матчи – особый вызов. Конечно, со стартовым свистком я забуду о былом. По сравнению с прошлым годом итальянцы стали еще лучше, так что первый матч будет сложным», – сказал француз.

Зидан в качестве игрока выступал за «Ювентус» с 1996 по 2001 годы (151 матч в Серии А, 24 гола).