Конте: «Челси» заслуживает то место в турнирной таблицы, на котором находится»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте после домашнего поражения от «Тоттенхэма» (1:3) в матче 32 тура АПЛ заявил, что его команда заслуживает находиться на том месте в турнирной таблице, которое занимает на данный момент.

«Я и игроки отдаем все. Мы очень много работаем, чтобы постараться сделать сезон хорошим, но в конце концов мы заслуживаем такой сезон. Это означает, что такова наша ценность.

У меня есть мое мнение, но я очень устал повторять одно и тоже. Я не хочу создавать проблемы. Если мы находимся в таком положении, мы заслуживаем того, чтобы быть в нем.

Будет ли зависеть моя судьба от того, попадем ли мы в топ-4 или нет? Вы должны спросить от этом клуб, а не меня. Повторяю: моя задача – работать, и я знаю, что работаю 24 часа в сутки ради «Челси», себя и своего персонала.

Приверженность игроков очень высока, но несмотря на это мы остаемся в нынешнем положении. Мы должны быть немного обеспокоены этим», – сказал Конте.

После 31 матча «Челси» находится на пятом месте в турнирной таблице АПЛ, отставая от четвертого места, дающего право выступать в Лиге чемпионов, на восемь очков.