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    Конте: «Челси» заслуживает то место в турнирной таблицы, на котором находится»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте после домашнего поражения от «Тоттенхэма» (1:3) в матче 32 тура АПЛ заявил, что его команда заслуживает находиться на том месте в турнирной таблице, которое занимает на данный момент.

    «Я и игроки отдаем все. Мы очень много работаем, чтобы постараться сделать сезон хорошим, но в конце концов мы заслуживаем такой сезон. Это означает, что такова наша ценность.

    У меня есть мое мнение, но я очень устал повторять одно и тоже. Я не хочу создавать проблемы. Если мы находимся в таком положении, мы заслуживаем того, чтобы быть в нем.

    Будет ли зависеть моя судьба от того, попадем ли мы в топ-4 или нет? Вы должны спросить от этом клуб, а не меня. Повторяю: моя задача – работать, и я знаю, что работаю 24 часа в сутки ради «Челси», себя и своего персонала.

    Приверженность игроков очень высока, но несмотря на это мы остаемся в нынешнем положении. Мы должны быть немного обеспокоены этим», – сказал Конте.

    После 31 матча «Челси» находится на пятом месте в турнирной таблице АПЛ, отставая от четвертого места, дающего право выступать в Лиге чемпионов, на восемь очков.

    Источник: Tribalfootball

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    02.04.2018 17:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8

      elsa 3 апреля 2018, 01:04

      пол команды распустить пора- всякое дерьмо ноющее типа куртуа, девченок испанских. азару:"завали табло (тело в челси, разум в реале) и играй как умеешь или на рынок"-300кило в неделю точно не тянет, и кандидатов на замену уйма

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +273

      Berikosha 3 апреля 2018, 00:56

      отправлять куда по раньше и пока не поздно

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 2 апреля 2018, 19:20

      Вряд ли Абрамович научиться доверять тренерам Челси и выполнять их требование . . . если его 10е место ничему не научило, то что его 5е место научит???

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