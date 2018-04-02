Гендиректор «Крыльев Советов» заявил, что поле и стадион в Самаре будут готовы к матчу со «Спартаком»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков заявил, что клуб полным ходом готовится к проведению четвертьфинального матча Кубка России со «Спартаком». По его словам, газон стадиона «Металлург» находится в хорошем состоянии.

Напомним, встреча была перенесена с 28 февраля на 4 апреля из-за мороза.

«С полем у нас все отлично. Оно находится в хорошем состоянии. На время снегопада мы его накрывали, сегодня сняли пленку и проветриваем газон. Снега на поле нет. Также мы занимаемся расчисткой трибун. К игре все будет готово. Проведет ли «Спартак» предыгровую тренировку на этом поле? Тренировка изначально не предполагалась. Нам сразу сказали, что команда прилетает вечером», – сказал Шашков.

Поединок «Крылья Советов» – «Спартак» состоится в среду, 4 апреля. Начало – в 16:30 по московскому времени.