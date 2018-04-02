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    Гендиректор «Крыльев Советов» заявил, что поле и стадион в Самаре будут готовы к матчу со «Спартаком»

    Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков заявил, что клуб полным ходом готовится к проведению четвертьфинального матча Кубка России со «Спартаком». По его словам, газон стадиона «Металлург» находится в хорошем состоянии.

    Напомним, встреча была перенесена с 28 февраля на 4 апреля из-за мороза.

    «С полем у нас все отлично. Оно находится в хорошем состоянии. На время снегопада мы его накрывали, сегодня сняли пленку и проветриваем газон. Снега на поле нет. Также мы занимаемся расчисткой трибун. К игре все будет готово. Проведет ли «Спартак» предыгровую тренировку на этом поле? Тренировка изначально не предполагалась. Нам сразу сказали, что команда прилетает вечером», – сказал Шашков.

    Поединок «Крылья Советов» – «Спартак» состоится в среду, 4 апреля. Начало – в 16:30 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.04.2018 15:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +957

      Куртуазные манеры 3 апреля 2018, 20:06

      А что, могло быть и не готово?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7392

      Старикан 3 апреля 2018, 19:48

      Пройдёмся спартаковским плугом по самарской целине...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 2 апреля 2018, 20:17

      Сеном и песочком присыпем, картошку посадим... Играйте на здоровье!

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