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  • Мутко: «Главное для «Зенита» – не ныть. И все встанет на свои места»

Мутко: «Главное для «Зенита» – не ныть. И все встанет на свои места»

2 апреля 2018, 15:13
20

Вице-премьер РФ Виталий Мутко призвал главного тренера «Зенита» Роберто Манчини не искать причину неудач команды в каких-то сторонних факторах.

«Зенит» очень серьезно укомплектован, тренер там достаточно опытный. Единственное, мне не нравится, когда люди ищут объяснения на стороне, а не в игре. Вот кто-то даже перефразировал песню Шнура «В Питере – пить». Главное – не ныть, и все встанет на свои места.

Например, вчерашняя игра в Уфе. Бывают такие матчи и в Италии, и в Германии, и наша молодежная сборная недавно в таких условиях в Македонии играла. Кто мог подумать, что 1 апреля в Уфе будет снегопад, что из этого делать драму? Хочет в хоккей поиграть – пусть надевает коньки и следующий матч проводит так.

Посмотрите на «Рубин» сейчас: с каждой игрой все больше видно руку Бердыева – дисциплина, контроль мяча. Потихонечку-потихонечку человек работает с командой. Это касается любого клуба и сборной: да, мы не говорим, что у нас выдающийся уровень игроков, но тогда на передний план выходит работа тренера, и мы должны это видеть – порядок, дисциплину.

Посмотрите на Сергея Семака, на их второй тайм с «Зенитом», видно, что человек работает с командой спокойно и последовательно, с теми, кто у него есть, а можно выходить и говорить: снег помешал, не того мне купили, судья виноват, календарь не так сделали, смотреть на другие клубы и тешить себя этим. Если сосредоточиться на нужном, думаю, у «Зенита» все будет нормально, потенциал ведь огромный», – сказал Мутко.

После 23 матчей «Зенит» занимает четвертое место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на семь очков.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Манчини Роберто Мутко Виталий
Комментарии (20)
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insider_retro
1522671568
Авторитетно тезисов накидал!:)) Впечатлил...
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Shogun
1522672417
В Питере - ныть или Зенит забить не может, судья поможет
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Павелий
1522672708
Я думаю, что это последнее предупреждение для Манчини.
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Urry
1522676645
У нас все ноют
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polt
1522677489
Мутко: «Главное для «Зенита» – не ныть. И все встанет на свои места». Уж мы поможем( Мутко и Миллер), кому надо - подкинем, что надо - организуем.
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Супермачо
1522683348
Ахахах, Кончини даже Мудка за..ал своим нытьем. Это надо постараться. )
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OfaZavr
1522683664
вот здесь соглашусь с Виктором) но ныть у них уже в привычку вошло, это как вирус передается от одного тренера к другому)
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DeStar
1522685020
даже перечитал что это именно Мутко говорит и именно о Зените
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Taps
1522686780
Вот урод. Команда не создана, тренеришка дутый. К сожалению, только 5-ё место.
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kvm
1522687295
мудко таблетку от страха что-ли съел?
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