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    Мутко: «Главное для «Зенита» – не ныть. И все встанет на свои места»

    Вице-премьер РФ Виталий Мутко призвал главного тренера «Зенита» Роберто Манчини не искать причину неудач команды в каких-то сторонних факторах.

    «Зенит» очень серьезно укомплектован, тренер там достаточно опытный. Единственное, мне не нравится, когда люди ищут объяснения на стороне, а не в игре. Вот кто-то даже перефразировал песню Шнура «В Питере – пить». Главное – не ныть, и все встанет на свои места.

    Например, вчерашняя игра в Уфе. Бывают такие матчи и в Италии, и в Германии, и наша молодежная сборная недавно в таких условиях в Македонии играла. Кто мог подумать, что 1 апреля в Уфе будет снегопад, что из этого делать драму? Хочет в хоккей поиграть – пусть надевает коньки и следующий матч проводит так.

    Посмотрите на «Рубин» сейчас: с каждой игрой все больше видно руку Бердыева – дисциплина, контроль мяча. Потихонечку-потихонечку человек работает с командой. Это касается любого клуба и сборной: да, мы не говорим, что у нас выдающийся уровень игроков, но тогда на передний план выходит работа тренера, и мы должны это видеть – порядок, дисциплину.

    Посмотрите на Сергея Семака, на их второй тайм с «Зенитом», видно, что человек работает с командой спокойно и последовательно, с теми, кто у него есть, а можно выходить и говорить: снег помешал, не того мне купили, судья виноват, календарь не так сделали, смотреть на другие клубы и тешить себя этим. Если сосредоточиться на нужном, думаю, у «Зенита» все будет нормально, потенциал ведь огромный», – сказал Мутко.

    После 23 матчей «Зенит» занимает четвертое место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на семь очков.

    Источник: ТАСС

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    02.04.2018 15:13
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 2 апреля 2018, 20:46

      Мутко поднимает боевой дух.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +370

      GrizzlyD 2 апреля 2018, 20:10

      мудко иди в ....у

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2251

      kvm 2 апреля 2018, 19:41

      мудко таблетку от страха что-ли съел?

      1
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      Рейтинг: +1311

      Taps 2 апреля 2018, 19:36

      Эту гниль надо обязательно взять в новое правительство Димона.

      0
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      Рейтинг: +1311

      Taps 2 апреля 2018, 19:33

      Вот урод.
      Команда не создана, тренеришка дутый.
      К сожалению, только 5-ё место.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 2 апреля 2018, 19:03

      даже перечитал что это именно Мутко говорит и именно о Зените

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 апреля 2018, 18:41

      вот здесь соглашусь с Виктором) но ныть у них уже в привычку вошло, это как вирус передается от одного тренера к другому)

      3
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 2 апреля 2018, 18:35

      Ахахах, Кончини даже Мудка за..ал своим нытьем. Это надо постараться. )

      2
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      Рейтинг: +971

      г.Онега 2 апреля 2018, 17:32

      Что это он так ))

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      Рейтинг: +213

      Bratanya 2 апреля 2018, 17:05

      Все это черная метка для Манчини. Пора готовить чемодан

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