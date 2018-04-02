Мутко: «Главное для «Зенита» – не ныть. И все встанет на свои места»

Вице-премьер РФ Виталий Мутко призвал главного тренера «Зенита» Роберто Манчини не искать причину неудач команды в каких-то сторонних факторах.

«Зенит» очень серьезно укомплектован, тренер там достаточно опытный. Единственное, мне не нравится, когда люди ищут объяснения на стороне, а не в игре. Вот кто-то даже перефразировал песню Шнура «В Питере – пить». Главное – не ныть, и все встанет на свои места.

Например, вчерашняя игра в Уфе. Бывают такие матчи и в Италии, и в Германии, и наша молодежная сборная недавно в таких условиях в Македонии играла. Кто мог подумать, что 1 апреля в Уфе будет снегопад, что из этого делать драму? Хочет в хоккей поиграть – пусть надевает коньки и следующий матч проводит так.

Посмотрите на «Рубин» сейчас: с каждой игрой все больше видно руку Бердыева – дисциплина, контроль мяча. Потихонечку-потихонечку человек работает с командой. Это касается любого клуба и сборной: да, мы не говорим, что у нас выдающийся уровень игроков, но тогда на передний план выходит работа тренера, и мы должны это видеть – порядок, дисциплину.

Посмотрите на Сергея Семака, на их второй тайм с «Зенитом», видно, что человек работает с командой спокойно и последовательно, с теми, кто у него есть, а можно выходить и говорить: снег помешал, не того мне купили, судья виноват, календарь не так сделали, смотреть на другие клубы и тешить себя этим. Если сосредоточиться на нужном, думаю, у «Зенита» все будет нормально, потенциал ведь огромный», – сказал Мутко.

После 23 матчей «Зенит» занимает четвертое место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на семь очков.