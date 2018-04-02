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  • Семак: «Контракт точно будет подписан, но потом вдруг меня уволят через три дня?»

Семак: «Контракт точно будет подписан, но потом вдруг меня уволят через три дня?»

2 апреля 2018, 11:43
6

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак не стал отрицать, что в следующем сезоне может сменить место работы, хотя сейчас у него есть устная договоренность с нынешним клубом о продлении действующего контракта.

Действующий контракт специалиста с уфимским клубом истекает летом 2018 года. Семак возглавил «Уфу» в декабре 2016 года. В данный момент команда занимает шестую строчку в турнирной таблице РФПЛ. Семак называется одним из основных кандидатов на пост главного тренера «Зенита».

– Новый контракт могу подписать в любой день. У нас есть договоренность с руководством, этого для меня достаточно. Чисто технически никаких вопросов нет.

– То есть в следующем сезоне вы точно будете работать в «Уфе»?

– Точно будет подписан контракт. А потом вдруг меня уволят через три дня (улыбается)?

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Уфа Семак Сергей
Комментарии (6)
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insider_retro
1522659586
Наверняка, питерцы присматриваются к Семаку... Да и в РФС думу думают, а после ЧМ определятся... Сергей Богданович здорово себя позиционирует и хорошо зарекомендовал!..
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Spartak Piter
1522661219
Богданыч не иди в болото.
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shoroh09
1522665259
да кто ж его уволит он же памятник
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zigbert
1522668693
Рано пока об этом говорить.
Ответить
val-berezko
1522682905
Семак -НАШ человек в футболе! Много комментариев на эту тему не надо.Но как пойдет дело сказать трудно. Интересно было с этой точки зрения наблюдать матч Уфа-Зенит. Организация явно на стороне Уфы. Исполнители послабее. Успехов Сергею Богдановичу-отечественному!
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