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    Семак: «Контракт точно будет подписан, но потом вдруг меня уволят через три дня?»

    Главный тренер «Уфы» Сергей Семак не стал отрицать, что в следующем сезоне может сменить место работы, хотя сейчас у него есть устная договоренность с нынешним клубом о продлении действующего контракта.

    Действующий контракт специалиста с уфимским клубом истекает летом 2018 года. Семак возглавил «Уфу» в декабре 2016 года. В данный момент команда занимает шестую строчку в турнирной таблице РФПЛ. Семак называется одним из основных кандидатов на пост главного тренера «Зенита».

    – Новый контракт могу подписать в любой день. У нас есть договоренность с руководством, этого для меня достаточно. Чисто технически никаких вопросов нет.

    – То есть в следующем сезоне вы точно будете работать в «Уфе»?

    – Точно будет подписан контракт. А потом вдруг меня уволят через три дня (улыбается)?

    Источник: «Советский спорт»

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    02.04.2018 11:43
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 2 апреля 2018, 18:28

      Семак -НАШ человек в футболе! Много комментариев на эту тему не надо.Но как пойдет дело сказать трудно. Интересно было с этой точки зрения наблюдать матч Уфа-Зенит. Организация явно на стороне Уфы. Исполнители послабее. Успехов Сергею Богдановичу-отечественному!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 2 апреля 2018, 14:31

      Рано пока об этом говорить.

      3
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      Рейтинг: +83

      shoroh09 2 апреля 2018, 13:34

      да кто ж его уволит он же памятник

      0
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 2 апреля 2018, 12:26

      Богданыч не иди в болото.

      1
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      Рейтинг: +351

      Константинн > Spartak Piter 2 апреля 2018, 15:44

      Прикажут пойдет, считай что он в Уфе как в командировке.

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 2 апреля 2018, 11:59

      Наверняка, питерцы присматриваются к Семаку...
      Да и в РФС думу думают, а после ЧМ определятся...
      Сергей Богданович здорово себя позиционирует и хорошо зарекомендовал!..

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