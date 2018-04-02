Семак: «Контракт точно будет подписан, но потом вдруг меня уволят через три дня?»

Семак -НАШ человек в футболе! Много комментариев на эту тему не надо.Но как пойдет дело сказать трудно. Интересно было с этой точки зрения наблюдать матч Уфа-Зенит. Организация явно на стороне Уфы. Исполнители послабее. Успехов Сергею Богдановичу-отечественному!
Главный тренер «Уфы» Сергей Семак не стал отрицать, что в следующем сезоне может сменить место работы, хотя сейчас у него есть устная договоренность с нынешним клубом о продлении действующего контракта.
Действующий контракт специалиста с уфимским клубом истекает летом 2018 года. Семак возглавил «Уфу» в декабре 2016 года. В данный момент команда занимает шестую строчку в турнирной таблице РФПЛ. Семак называется одним из основных кандидатов на пост главного тренера «Зенита».
– Новый контракт могу подписать в любой день. У нас есть договоренность с руководством, этого для меня достаточно. Чисто технически никаких вопросов нет.
– То есть в следующем сезоне вы точно будете работать в «Уфе»?
– Точно будет подписан контракт. А потом вдруг меня уволят через три дня (улыбается)?