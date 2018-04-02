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Это’О готов подать в суд за первоапрельскую шутку

2 апреля 2018, 09:31
10

Бывший нападающий сборной Камеруна Самуэль Это’О может подать иск в суд на журнал Jeune Afrique, который в качестве первоапрельской шутки опубликовал выдуманное интервью с футболистом.

В данном интервью в частности утверждается, что экс-форвард «Анжи» готов баллотироваться в президенты Камеруна.

«На мой взгляд, все это подрывает мой имидж и создает нездоровую обстановку вокруг моего имени. Я хочу, чтобы данный журнал опубликовал опровержение.

Многие издания уже перепечатали это «интервью», где я якобы заявляю о желании возглавить Камерун. Если опровержений не будет, я оставляю за собой право обратиться в суд», – приводит слова футболиста Le Figaro.

Источник: Бомбардир.ру
Весь мир Это'О Самуэль
Комментарии (10)
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zigbert
1522651584
А что в этом плохого? Народ поддержит.
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DOCTOR PENALTY
1522651662
Насчёт суда Самуэль пошутил, да и публикация эта - тоже шутка.
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insider_retro
1522651812
Вполне оправдано его желание не допустить передёргиваний на фоне своей репутации!..
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Тони Монтана Б
1522652386
Ох... Обидчивая ...
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andrej-lucevich
1522652503
дурачочек
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rostik-100
1522654250
Ох у людей и жизнь, один пиар.
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СашкаГуров
1522658662
обидели
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OfaZavr
1522659876
журнал конечно перегнул палку это и шуткой то назвать сложно, ведь народ примет это интервью за правду и ни у кого даже мысли не возникнет что говорил не Это'о. если опровержения от журнала не последует но прав будет подав в суд.
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triton004
1522662111
В президенты Украины его
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