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    Это’О готов подать в суд за первоапрельскую шутку

    Бывший нападающий сборной Камеруна Самуэль Это’О может подать иск в суд на журнал Jeune Afrique, который в качестве первоапрельской шутки опубликовал выдуманное интервью с футболистом.

    В данном интервью в частности утверждается, что экс-форвард «Анжи» готов баллотироваться в президенты Камеруна.

    «На мой взгляд, все это подрывает мой имидж и создает нездоровую обстановку вокруг моего имени. Я хочу, чтобы данный журнал опубликовал опровержение.

    Многие издания уже перепечатали это «интервью», где я якобы заявляю о желании возглавить Камерун. Если опровержений не будет, я оставляю за собой право обратиться в суд», – приводит слова футболиста Le Figaro.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.04.2018 09:31
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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +508

      triton004 2 апреля 2018, 12:41

      В президенты Украины его

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 апреля 2018, 12:04

      журнал конечно перегнул палку это и шуткой то назвать сложно, ведь народ примет это интервью за правду и ни у кого даже мысли не возникнет что говорил не Это'о. если опровержения от журнала не последует но прав будет подав в суд.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 2 апреля 2018, 11:44

      обидели

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +324

      rostik-100 2 апреля 2018, 10:30

      Ох у людей и жизнь, один пиар.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich 2 апреля 2018, 10:01

      дурачочек

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 2 апреля 2018, 09:59

      Ох... Обидчивая ...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 2 апреля 2018, 09:50

      Вполне оправдано его желание не допустить передёргиваний на фоне своей репутации!..

      8
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 2 апреля 2018, 09:47

      Насчёт суда Самуэль пошутил, да и публикация эта - тоже шутка.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 2 апреля 2018, 09:46

      А что в этом плохого? Народ поддержит.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +110

      Schicko > zigbert 2 апреля 2018, 10:16

      Народ Камеруна))))

      -1
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