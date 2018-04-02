Это’О готов подать в суд за первоапрельскую шутку

Бывший нападающий сборной Камеруна Самуэль Это’О может подать иск в суд на журнал Jeune Afrique, который в качестве первоапрельской шутки опубликовал выдуманное интервью с футболистом.

В данном интервью в частности утверждается, что экс-форвард «Анжи» готов баллотироваться в президенты Камеруна.

«На мой взгляд, все это подрывает мой имидж и создает нездоровую обстановку вокруг моего имени. Я хочу, чтобы данный журнал опубликовал опровержение.

Многие издания уже перепечатали это «интервью», где я якобы заявляю о желании возглавить Камерун. Если опровержений не будет, я оставляю за собой право обратиться в суд», – приводит слова футболиста Le Figaro.