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  • Манчини: «Зенит» вернулся в чемпионскую гонку? Я бы так не сказал»

Манчини: «Зенит» вернулся в чемпионскую гонку? Я бы так не сказал»

1 апреля 2018, 19:17
11

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал результат матча 24-го тура чемпионата России против «Уфы» (2:1).

— Это был хороший хоккейный матч. Возможно, если и в следующей игре будут похожие погодные условия, мы прибегнем к помощи хоккеистов из СКА. Подобные погодные условия делают из футбольного матча какую-то бойню, поскольку трудно показывать хорошую игру в таких условиях.

— Что вы можете сказать о судействе?

— Что касается арбитра, могу выделить два момента: в первой тайме, когда не дали пенальти в ворота «Уфы» за фол на Дриусси, когда ему рассекли бровь, и во втором тайме, когда игроки «Уфы» жаловались, что офсайда нет — хочу обратить внимание, что он был. Арбитр действовал правильно в этом эпизоде.

— Можно ли сказать, что вы вернулись в чемпионскую гонку?

— Я бы так не сказал. У нас огромное количество травмированных игроков – Мамману и Кокорина мы потеряли до конца сезона, неизвестны сроки восстановления Кузяева. Так что я бы так не сказал.

— Показалось, что инициативой владела «Уфа». Так ли это?

— Нет. Первый тайм почти полностью прошел под нашу диктовку. Во втором тайме соперник действовал намного лучше, но опять же обращу внимание на погодные условия. «Уфе» было привычнее играть на таком поле. И, возвращаясь к моменту с Дриусси, первый тайм должен был заканчиваться со счетом 0:3. Там был пенальти.

«Зенит» и «Уфа» едва доиграли матч. Погода ужасна

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Уфа Манчини Роберто
Комментарии (11)
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Taps
1522601523
Тренеришка вали на родину.
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insider_retro
1522601596
Аккуратен стал в комментах... Сначала напоминает про травмы и потери, а потом про перспективы... Условия для матча, однозначно, антифутбольные...
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Serjoga
1522601822
А где слова, что "судья лучший"? Неужели не видел, как Лунев руками схватил за голеностоп уфимца в штрафной?
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GoldPlayFIFARus9
1522602459
С такой игрой в тройку бы войти...
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Павелий
1522602743
Как же ты надоел со своим нытьём про судей.
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ufos73
1522603878
ЗеНытики )))))))))))
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diktatop
1522604950
уже придумывает отмазки... а у остальных травмированных нет)
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Обер-КанцлерЪ
1522606154
Во даёт, выиграли - а он всё равно ноет, что пенальти не дали! С игры забивать надо больше, тренируй команду, Кончини, а не причитай попусту !! Манекен чёртов...
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С-Пб on-line
1522615164
Роберто,игры нет у команды, ты вообще ослеп???
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