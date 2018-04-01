Манчини: «Зенит» вернулся в чемпионскую гонку? Я бы так не сказал»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал результат матча 24-го тура чемпионата России против «Уфы» (2:1).

— Это был хороший хоккейный матч. Возможно, если и в следующей игре будут похожие погодные условия, мы прибегнем к помощи хоккеистов из СКА. Подобные погодные условия делают из футбольного матча какую-то бойню, поскольку трудно показывать хорошую игру в таких условиях.

— Что вы можете сказать о судействе?

— Что касается арбитра, могу выделить два момента: в первой тайме, когда не дали пенальти в ворота «Уфы» за фол на Дриусси, когда ему рассекли бровь, и во втором тайме, когда игроки «Уфы» жаловались, что офсайда нет — хочу обратить внимание, что он был. Арбитр действовал правильно в этом эпизоде.

— Можно ли сказать, что вы вернулись в чемпионскую гонку?

— Я бы так не сказал. У нас огромное количество травмированных игроков – Мамману и Кокорина мы потеряли до конца сезона, неизвестны сроки восстановления Кузяева. Так что я бы так не сказал.

— Показалось, что инициативой владела «Уфа». Так ли это?

— Нет. Первый тайм почти полностью прошел под нашу диктовку. Во втором тайме соперник действовал намного лучше, но опять же обращу внимание на погодные условия. «Уфе» было привычнее играть на таком поле. И, возвращаясь к моменту с Дриусси, первый тайм должен был заканчиваться со счетом 0:3. Там был пенальти.

«Зенит» и «Уфа» едва доиграли матч. Погода ужасна