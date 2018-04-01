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    Манчини: «Зенит» вернулся в чемпионскую гонку? Я бы так не сказал»

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал результат матча 24-го тура чемпионата России против «Уфы» (2:1).

    — Это был хороший хоккейный матч. Возможно, если и в следующей игре будут похожие погодные условия, мы прибегнем к помощи хоккеистов из СКА. Подобные погодные условия делают из футбольного матча какую-то бойню, поскольку трудно показывать хорошую игру в таких условиях.

    — Что вы можете сказать о судействе?

    — Что касается арбитра, могу выделить два момента: в первой тайме, когда не дали пенальти в ворота «Уфы» за фол на Дриусси, когда ему рассекли бровь, и во втором тайме, когда игроки «Уфы» жаловались, что офсайда нет — хочу обратить внимание, что он был. Арбитр действовал правильно в этом эпизоде.

    — Можно ли сказать, что вы вернулись в чемпионскую гонку?

    — Я бы так не сказал. У нас огромное количество травмированных игроков – Мамману и Кокорина мы потеряли до конца сезона, неизвестны сроки восстановления Кузяева. Так что я бы так не сказал.

    — Показалось, что инициативой владела «Уфа». Так ли это?

    — Нет. Первый тайм почти полностью прошел под нашу диктовку. Во втором тайме соперник действовал намного лучше, но опять же обращу внимание на погодные условия. «Уфе» было привычнее играть на таком поле. И, возвращаясь к моменту с Дриусси, первый тайм должен был заканчиваться со счетом 0:3. Там был пенальти.

    «Зенит» и «Уфа» едва доиграли матч. Погода ужасна

    Источник: ФК «Зенит»

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    01.04.2018 19:17
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 1 апреля 2018, 23:39

      Роберто,игры нет у команды, ты вообще ослеп???

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 1 апреля 2018, 21:09

      Во даёт, выиграли - а он всё равно ноет, что пенальти не дали!
      С игры забивать надо больше, тренируй команду, Кончини, а не причитай попусту !!
      Манекен чёртов...

      0
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      Рейтинг: +818

      diktatop 1 апреля 2018, 20:49

      уже придумывает отмазки... а у остальных травмированных нет)

      1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 1 апреля 2018, 20:31

      ЗеНытики )))))))))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5882

      Павелий 1 апреля 2018, 20:12

      Как же ты надоел со своим нытьём про судей.

      3
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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. > Павелий 1 апреля 2018, 20:22

      Вообще-то он не ныл,ему задали вопрос.

      0
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 1 апреля 2018, 20:07

      С такой игрой в тройку бы войти...

      4
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 1 апреля 2018, 19:57

      А где слова, что "судья лучший"? Неужели не видел, как Лунев руками схватил за голеностоп уфимца в штрафной?

      3
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      ...
      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 > Serjoga 1 апреля 2018, 20:09

      Лунёв даже не коснулся игрока,не выдумывай,я бы вообще жёлтую дал за "рыбку". Лучше скажи,почему не дали пенальти на Дриусси, ему голову разбили и рукой в поддых зассадили. 3-0 и игра сделана

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 1 апреля 2018, 19:53

      Аккуратен стал в комментах... Сначала напоминает про травмы и потери, а потом про перспективы...
      Условия для матча, однозначно, антифутбольные...

      8
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      Рейтинг: +1311

      Taps 1 апреля 2018, 19:52

      Тренеришка вали на родину.

      4
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