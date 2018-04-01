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  • Семак – о матче с «Зенитом»: «Могли взять очки, поэтому расстроены результатом»

Семак – о матче с «Зенитом»: «Могли взять очки, поэтому расстроены результатом»

1 апреля 2018, 19:09
10

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал результат матча 24-го тура РФПЛ против «Зенита» (1:2).

– Два мяча ваша команда пропустила в первом тайме. В чем причина?

– Сложные климатические условия. Мяч пластиковый, и чуть-чуть похитрее, поудачливее в этих условиях были игроки «Зенита». Рикошет, срезка, мяч сложный, подстроиться нелегко. Но мы смогли вернуться, действовали хорошо, претензий к ребятам нет. Могли по сегодняшнему матчу взять очки. Расстроены результатом, ребятам — большое спасибо. Если мы заставляем «Зенит» тянуть время, значит, мы чего-то стоим.

– Роберто Манчини высказал претензии к судье. У вас есть какие-то вопросы к арбитру?

– Это не нам разбираться. Спорных ситуаций было достаточно. Мы можем говорить то же самое, но не будем. Можно посмотреть, сколько пенальти пробила «Уфа» сколько пробили нам, наказывая за малейшие нарушения.

«Зенит» и «Уфа» едва доиграли матч. Погода ужасна

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Уфа Семак Сергей
Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Федя Кабак
1522599240
Респект Семаку! Всегда всё доказывает делом.
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sprint5
1522599702
не унывать все бывает
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alp
1522600920
Такой Зенит должен был обыграть Богданыч... не дожали.
Ответить
Serjoga
1522601673
Тянут судьи Зенит в ЛЧ! Лунев руками за ногу схватил в штрафной, а пенальти не назначили! Такие победы нужны только Газпрому!
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insider_retro
1522602024
Сергей Богданович - на верном пути! Достойно и боевито!!!
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policepnz
1522603165
в этом матче все было за Зенит) даже голы уфимцы сам забивали) проигрыш Уфы на блюдечке от бывшего сотрудника Зенита был случаен? "мож совпадение? - не думаю" А Миллер)))
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zigbert
1522606317
Не повезло немного Уфе, второй тайм был за ними.
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Сержтир
1522608629
И где этого румына нашли ,что попутал ворота и забил в свои.
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Отчаянный Пердун
1522614038
Матч получился тусклым и нудным со стороны Зенита! Может погода сказалась. Уфа была острее и быстрее старалась мяч перемещать, если бы игроки Уфы были более техничными, то победа была бы за ними!!! и тут возникает вопрос, нахрена нам Манчини???? Если Семак из средних игроков выжимает результат, что они играют на равных с Зенитом, то что он мог бы выжать из игроков Зенита??? Да и зарплату он бы в разы меньше получал чем Манчини!!!
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