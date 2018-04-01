Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал результат матча 24-го тура РФПЛ против «Зенита» (1:2).

– Два мяча ваша команда пропустила в первом тайме. В чем причина?

– Сложные климатические условия. Мяч пластиковый, и чуть-чуть похитрее, поудачливее в этих условиях были игроки «Зенита». Рикошет, срезка, мяч сложный, подстроиться нелегко. Но мы смогли вернуться, действовали хорошо, претензий к ребятам нет. Могли по сегодняшнему матчу взять очки. Расстроены результатом, ребятам — большое спасибо. Если мы заставляем «Зенит» тянуть время, значит, мы чего-то стоим.

– Роберто Манчини высказал претензии к судье. У вас есть какие-то вопросы к арбитру?

– Это не нам разбираться. Спорных ситуаций было достаточно. Мы можем говорить то же самое, но не будем. Можно посмотреть, сколько пенальти пробила «Уфа» сколько пробили нам, наказывая за малейшие нарушения.

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