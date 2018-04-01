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    Семак – о матче с «Зенитом»: «Могли взять очки, поэтому расстроены результатом»

    Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал результат матча 24-го тура РФПЛ против «Зенита» (1:2).

    – Два мяча ваша команда пропустила в первом тайме. В чем причина?

    – Сложные климатические условия. Мяч пластиковый, и чуть-чуть похитрее, поудачливее в этих условиях были игроки «Зенита». Рикошет, срезка, мяч сложный, подстроиться нелегко. Но мы смогли вернуться, действовали хорошо, претензий к ребятам нет. Могли по сегодняшнему матчу взять очки. Расстроены результатом, ребятам — большое спасибо. Если мы заставляем «Зенит» тянуть время, значит, мы чего-то стоим.

    – Роберто Манчини высказал претензии к судье. У вас есть какие-то вопросы к арбитру?

    – Это не нам разбираться. Спорных ситуаций было достаточно. Мы можем говорить то же самое, но не будем. Можно посмотреть, сколько пенальти пробила «Уфа» сколько пробили нам, наказывая за малейшие нарушения.

    «Зенит» и «Уфа» едва доиграли матч. Погода ужасна

    Источник: ФК «Зенит»

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    01.04.2018 19:09
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 1 апреля 2018, 23:20

      Матч получился тусклым и нудным со стороны Зенита! Может погода сказалась. Уфа была острее и быстрее старалась мяч перемещать, если бы игроки Уфы были более техничными, то победа была бы за ними!!! и тут возникает вопрос, нахрена нам Манчини???? Если Семак из средних игроков выжимает результат, что они играют на равных с Зенитом, то что он мог бы выжать из игроков Зенита??? Да и зарплату он бы в разы меньше получал чем Манчини!!!

      2
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 1 апреля 2018, 21:50

      И где этого румына нашли ,что попутал ворота и забил в свои.

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 1 апреля 2018, 21:11

      Не повезло немного Уфе, второй тайм был за ними.

      3
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      Рейтинг: +427

      policepnz 1 апреля 2018, 20:19

      в этом матче все было за Зенит) даже голы уфимцы сам забивали) проигрыш Уфы на блюдечке от бывшего сотрудника Зенита был случаен? "мож совпадение? - не думаю" А Миллер)))

      -3
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 1 апреля 2018, 20:00

      Сергей Богданович - на верном пути! Достойно и боевито!!!

      9
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 1 апреля 2018, 19:54

      Тянут судьи Зенит в ЛЧ! Лунев руками за ногу схватил в штрафной, а пенальти не назначили! Такие победы нужны только Газпрому!

      4
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      Рейтинг: +11240

      alp > Serjoga 2 апреля 2018, 10:04

      то есть, пендаля в ворота уфы ты не увидел?
      Уфа здОрово действовала, и могла как минимум, вырвать ничью, но не хватило мастерства.

      1
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      Рейтинг: +11240

      alp 1 апреля 2018, 19:42

      Такой Зенит должен был обыграть Богданыч... не дожали.

      2
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      Рейтинг: +762

      sprint5 1 апреля 2018, 19:21

      не унывать все бывает

      0
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 1 апреля 2018, 19:14

      Респект Семаку! Всегда всё доказывает делом.

      6
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