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    РФПЛ. «Урал» в меньшинстве сыграл вничью с «Рубином»

    В матче 24-го тура чемпионата России «Урал» сыграл вничью с «Рубином» 1:1.

    У гостей отличился полузащитник Ивелин Попов, у хозяев – хавбек Эрик Бикфавли, который в концовке встречи получил вторую желтую карточку и был удален.

    «Урал» набрал 29 очков и остался на восьмой строчке в турнирной таблице, «Рубин» с 28-ю очками идет строчкой ниже.

    Чемпионат России. РФПЛ. 24-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Рубин (Казань) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Попов, 34; 1:1 – Бикфавли, 73.

    «Урал»: Годзюр, Меркулов, Балажиц, Фидлер (Евсеев, 50), Димитров (Чантурия, 74; Данцев, 84), Емельянов, Кулаков, Бумаль, Эль Кабир, Ильин, Бикфалви.

    «Рубин»: Джанаев, Кудряшов, Гранат, Навас, Сорокин, Энаке, Нобоа, Могилевец, Попов (Азмун, 68), Коновалов (Карадениз, 75), Жемалетдинов.

    Предупреждения: Бикфавли, 65; Евсеев, 75; Балажиц, 85 – Навас, 64; Кудряшов, 68.

    Удаление: Бикфавли, 88.

    Нерализованный пенальти: Димитров, 70 – нет.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.04.2018 15:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 1 апреля 2018, 16:10

      Могилевец сломал Чантурию и судья проспал этот момент, хотя он даже не пытался в мяч сыграть. По игре Урал был лучше , у Рубина даже голевых моментов не было и гол получился Рубина не из за хорошей игры в атаке, а из за плохой игры Урала в защите в том эпизоде

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