РФПЛ. «Урал» в меньшинстве сыграл вничью с «Рубином»

В матче 24-го тура чемпионата России «Урал» сыграл вничью с «Рубином» 1:1.

У гостей отличился полузащитник Ивелин Попов, у хозяев – хавбек Эрик Бикфавли, который в концовке встречи получил вторую желтую карточку и был удален.

«Урал» набрал 29 очков и остался на восьмой строчке в турнирной таблице, «Рубин» с 28-ю очками идет строчкой ниже.

Чемпионат России. РФПЛ. 24-й тур

Урал (Екатеринбург) – Рубин (Казань) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Попов, 34; 1:1 – Бикфавли, 73.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Балажиц, Фидлер (Евсеев, 50), Димитров (Чантурия, 74; Данцев, 84), Емельянов, Кулаков, Бумаль, Эль Кабир, Ильин, Бикфалви.

«Рубин»: Джанаев, Кудряшов, Гранат, Навас, Сорокин, Энаке, Нобоа, Могилевец, Попов (Азмун, 68), Коновалов (Карадениз, 75), Жемалетдинов.

Предупреждения: Бикфавли, 65; Евсеев, 75; Балажиц, 85 – Навас, 64; Кудряшов, 68.

Удаление: Бикфавли, 88.

Нерализованный пенальти: Димитров, 70 – нет.

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