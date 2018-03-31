Моуринью: «В других лигах «Манчестер Юнайтед» мог бы бороться за чемпионство»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью считает, что в чемпионатах других стран его команда боролась бы за чемпионство.

На данный момент «красные дьяволы» идут на втором месте в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 16 очков.

«Манчестер Юнайтед» хочет финишировать на втором месте в этом году и набрать на 10 очков больше, чем в прошлом сезоне. Есть клуб, который делает борьбу за чемпионство практически невозможной. В других лигах мы могли бы бороться за чемпионство», – сказал Моуринью.