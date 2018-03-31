Дзюба – о поражении от «Динамо»: «Наша худшая игра»

Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба прокомментировал результат матча 24-го тура РФПЛ против «Динамо» (1:2).

Данная победа вывела московский клуб на 10-е место в турнирной таблице.

– Почему не получилось удержать преимущество?

– Ох, тяжелый матч. Надо признать, что у нас игра совсем не получилась. Мы выглядели плохо, как-то скованно. Плохой матч по содержанию, по качеству. В первом тайме только на последних минутах стали хоть как-то контролировать мяч, хотя игроки у нас качественные. Худшая игра. Мне только Кирилл Комбаров понравился. Ну, и Мишка Левашов старался. Но ничего страшного. Будем разбираться. А то, что забили, стало своего рода подарком. Ну, а потом два гола с двух стандартов за две минуты – это, конечно, не дело. Раз уж повели в счете, то ничью как минимум нужно было выжимать. Вместо того, чтобы грамотно обороняться и ловить на контратаках, прижались всей командой и проиграли. Очень обидно.

Для «Динамо» это был матч жизни и смерти, но оно ничем не удивило, играло прямолинейно, навалом. Плюс стандарты. Это наша беда, и ведь тренер предупреждал. Разберемся. Уверяю, в следующем матче будет совсем другой «Арсенал».