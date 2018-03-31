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Дзюба – о поражении от «Динамо»: «Наша худшая игра»

31 марта 2018, 20:19
12

Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба прокомментировал результат матча 24-го тура РФПЛ против «Динамо» (1:2).

Данная победа вывела московский клуб на 10-е место в турнирной таблице.

– Почему не получилось удержать преимущество?

– Ох, тяжелый матч. Надо признать, что у нас игра совсем не получилась. Мы выглядели плохо, как-то скованно. Плохой матч по содержанию, по качеству. В первом тайме только на последних минутах стали хоть как-то контролировать мяч, хотя игроки у нас качественные. Худшая игра. Мне только Кирилл Комбаров понравился. Ну, и Мишка Левашов старался. Но ничего страшного. Будем разбираться. А то, что забили, стало своего рода подарком. Ну, а потом два гола с двух стандартов за две минуты – это, конечно, не дело. Раз уж повели в счете, то ничью как минимум нужно было выжимать. Вместо того, чтобы грамотно обороняться и ловить на контратаках, прижались всей командой и проиграли. Очень обидно.

Для «Динамо» это был матч жизни и смерти, но оно ничем не удивило, играло прямолинейно, навалом. Плюс стандарты. Это наша беда, и ведь тренер предупреждал. Разберемся. Уверяю, в следующем матче будет совсем другой «Арсенал».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Арсенал Дзюба Артем
Комментарии (12)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Бакланы доедают крышу
1522516981
Артёмка, как там с трофеями
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BRO_football
1522517694
Да плевать на Динамо! Главное, Арсеналу нужно обыграть Краснодар, Зенит и Локомотив. А остальным можно проигрывать.
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alex1951
1522518604
Мои поздравления Динамо! Надеюсь не в последний раз...
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Томик
1522522356
Динамо, ждём игры с Локомотивом, как минимум такой же содержательной и удачливой.
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kvm
1522523862
шлюба...
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нейтральныйкакникто
1522539003
Закономерный итог. Приход , так себе игрока Дзюбы,лишь на время скрасил результаты Арсенала.Везение не бывает вечным.......
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serppion
1522539299
Фууу. Дрянь комментарий. Двое Дзюбе понравились, а остальных он опустил, унизил. Говно Артемка, не мужик. Как его в команде терпят?
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ДСА
1522554850
Везенье кончилось
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zigbert
1522572274
Надо предложить Божевичу поставить Дзюбу в оборону,на удержание счета.
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Zeff
1522580924
Ваша худшая игра впереди.
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