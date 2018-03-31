Кириченко уверен в выходе сборной России в плей-офф домашнего чемпионата мира

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Кириченко выразил уверенность, что подопечные Станислава Черчесова преодолеют групповой раунд чемпионата мира-2018. Соперниками российской команды будут Уругвай, Саудовская Аравия и Египет.

В двух мартовских товарищеских матчах россияне уступили Бразилии (0:3) и Франции (1:3).

«Мой фаворит – сборная Бразилии. Думаю, ростовчане смогут убедиться в том, что это сильная команда. Наша сборная в этом уже убедилась.

Несмотря на не совсем хорошие результаты в последнее время, сборная России уже встречалась с сильными командами, и нам будет легче на чемпионате мира. Уверен, что мы выйдем из группы, и будут другие сюрпризы», – сказал Кириченко.

Напомним, Ростов-на-Дону примет пять матчей мирового первенства, в том числе между сборными Бразилии и Швейцарии 17 июня. Мундиаль в России пройдет с 14 июня по 15 июля.