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  • Малафеев заявил, что в «Зените» есть молодежь, готовая дорасти до первой команды

Малафеев заявил, что в «Зените» есть молодежь, готовая дорасти до первой команды

31 марта 2018, 06:52
13

Спортивный директор санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев поговорил о будущем команды. Функционер заверил, что в системе клуба есть перспективная молодежь.

«У нас есть молодежь, которая в ближайшее время может подойти к основе. Но путь этот трудоемкий, требования к игрокам довольно высокие. Не всегда есть возможность дать шанс в основе. По всей России играет 69 воспитанников «Зенита».

Есть Андрей Панюков, Дмитрий Плетнев, Иван Тарасов, Илья Скроботов. У них есть шансы достичь успеха в первой команде, но путь трудный», – сказал Малафеев.

«Зенит» идет пятым в РФПЛ.

Источник: Fontanka.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Малафеев Вячеслав
Комментарии (13)
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Danjer
1522468651
Ага,Панюковв то куда еще расти???без опыта в основном составе,он больше опыта не наберется!!!
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val-berezko
1522469732
Надо давать им этот путь,а не обрезать сразу. Правда бабок они не принесут и похимичить с ними не получится,а за бугор наших берут редко. Вот и сказка вся. Пока здесь крутят мудки ,ни х.... унас не получится. Хвала всевышнему-Гловин в ЦСКА выплыл,так это в ЦСКА.....
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lotsman
1522469926
Ну так выращивайте СВОЮ молодёжь.
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пряник929
1522470027
давно пора, вместе с местными тренерами...
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VIPded
1522470376
Голый идеализм без шансов на реалии...)))
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Zenmaster
1522475051
Так возьми Слава и помоги им -- твои должностные обязанности !!!
Ответить
порт
1522479316
Ох Слава, твои слова, да тренеру бы в уши.
Ответить
petrucho-spb
1522481382
Ну может и услышат.А молодёжь местную надо прикреплять к основе!
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Обер-КанцлерЪ
1522489183
Да нафиг они нужны! Всегда можно купить 5 аргентинцев!
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Viktor781
1522502590
Лучше из них отдельно команду делать. Если по одному в Зенит отдавать, пропадут.
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