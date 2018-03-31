Малафеев заявил, что в «Зените» есть молодежь, готовая дорасти до первой команды

Спортивный директор санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев поговорил о будущем команды. Функционер заверил, что в системе клуба есть перспективная молодежь.

«У нас есть молодежь, которая в ближайшее время может подойти к основе. Но путь этот трудоемкий, требования к игрокам довольно высокие. Не всегда есть возможность дать шанс в основе. По всей России играет 69 воспитанников «Зенита».

Есть Андрей Панюков, Дмитрий Плетнев, Иван Тарасов, Илья Скроботов. У них есть шансы достичь успеха в первой команде, но путь трудный», – сказал Малафеев.

«Зенит» идет пятым в РФПЛ.