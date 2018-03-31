Иванович пообещал болельщикам, что «Зенит» выйдет из кризиса

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился мнением о результатах команды.

«У меня большой футбольный опыт, но таких чувств еще не было. Этот клуб по многим причинам особенный.

Во-первых, из-за вас, болельщиков, которые очень любят свою команду. Без вас «Зенит» не был бы так хорош. И это не просто так. Я это почувствовал с первого дня в клубе. У каждого человека есть хорошие и плохие моменты в жизни. У нас сейчас очень тяжелое время. Но я могу пообещать, что мы преодолеем этот кризис», – сказал Иванович.

«Зенит» занимает пятую строчку в турнирной таблице РФПЛ, набрав 39 очков в 22 турах.