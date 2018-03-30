Тренер «Зенита» по физподготовке назвал случайностью травмы Кокорина и Мамманы

Тренер по физической подготовке «Зенита» Иван Карминати поделился мнением о травмах игроков санкт-петербуржцев Алекснадра Кокорина и Эмануэля Мамманы.

«Прежде всего хочу отметить отличную инфраструктуру «Зенита», мы занимались в прекрасных условиях, на отличных полях, у нас замечательный стадион. Травмы наших игроков – случайность.

Если взять статистику, в любой команде от одной до двух травм крестообразных связок случается за сезон. Если посмотреть повторы травм, то видно, что это стечение обстоятельств. Они не связаны с перегруженностью. Наши ребята выкладываются максимально, прекрасно понимают, в какой мы ситуации», – сказал Крминати.

Напомним, что оба игрока травмировали крестообразные связки.