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  • Тренер «Зенита» по физподготовке назвал случайностью травмы Кокорина и Мамманы

Тренер «Зенита» по физподготовке назвал случайностью травмы Кокорина и Мамманы

30 марта 2018, 23:37
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Тренер по физической подготовке «Зенита» Иван Карминати поделился мнением о травмах игроков санкт-петербуржцев Алекснадра Кокорина и Эмануэля Мамманы.

«Прежде всего хочу отметить отличную инфраструктуру «Зенита», мы занимались в прекрасных условиях, на отличных полях, у нас замечательный стадион. Травмы наших игроков – случайность.

Если взять статистику, в любой команде от одной до двух травм крестообразных связок случается за сезон. Если посмотреть повторы травм, то видно, что это стечение обстоятельств. Они не связаны с перегруженностью. Наши ребята выкладываются максимально, прекрасно понимают, в какой мы ситуации», – сказал Крминати.

Напомним, что оба игрока травмировали крестообразные связки.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр Маммана Эмануэль
Комментарии (1)
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lyudanemzorova
1522450440
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