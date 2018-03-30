Главные новости дня. Итальянская федерация может выкупить Манчини у «Зенита», Черданцев не станет комментировать матчи ЧМ-2018

РФС опубликовал список правил для российских футболистов, чтобы те не попались на допинге. Там даже есть про кальян, наркотики и мясо.

Черданцев не будет работать комментатором на матчах ЧМ-2018.

Директор «Амкара» считает, что газон на стадионе «Звезда» готов к играм.

В «Краснодаре» прокомментировали информацию о трансфере Смолова в «Вест Хэм».

Каррера рассказал, почему он теперь не любит Погребняка.

Ригони не хочет учить русский язык.

В Италии считают, что местная федерация может выкупить Манчини у «Зенита».

Дзюба рассказал, какие мультфильмы и фильмы заставляли его плакать.

«Я не такой идиот, чтобы пойти в тюрьму и получить там травму», – пояснил Тевес.

Бэйл и Азар поменяются командами.