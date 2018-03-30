Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ригони не хочет учить русский язык из-за его сложности

30 марта 2018, 14:48
15

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони признался, что не занимается изучением русского языка. По словам аргентинца, он слишком сложен для него.

«Русский я, честно говоря, не учу, это очень сложно для меня. Слова, которые я знаю, – в них нет ничего особенного. Я слышу их каждый день от ребят из команды, простые вещи вроде «привет», «пока», «спасибо», несколько чисел, «влево», «вправо», – сказал Ригони.

Напомним, хавбек перебрался в «Зенит» из «Индепендьенте» в августе 2017 года, заключив с петербуржцами четырехлетний контракт. В нынешнем сезоне он провел 22 матча, отметившись шестью голами и тремя результативными передачами.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Ригони Эмилиано
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FaTeK1945ru
1522411421
...не хочешь учить русский язык? Надо заставить,-рублём т.е.долларом.
Ответить
Полная Канистра
1522412197
зачем мне русский ведь я скоро свалюсь
Ответить
Zenmaster
1522414946
Не привык мозгами работать -- а в футболе без них -- беда !!!
Ответить
Вомбат
1522415008
Вообще мало кто из легионеров, кроме южных славян, учил русский. Те кто это делали - Данни, Ломбертс - редкие исключения. Так что данная статья вполне применима и к Фернандешу с Фарфаном, и к Промесу с Адриано, и к Классену и к Ингасону. А ведь они играют куда лучше Ригони.
Ответить
Yarrom89
1522415059
Главное играл бы хорошо и отработал потраченные на него деньги, а так можно и без русского, главный тренер я не сомневаюсь по русски тоже ни слова не знает.
Ответить
zigbert
1522415697
А смысл учить? В Зените он долго не задержится.
Ответить
vitvik
1522419394
Напрягаться ему не свойственно. Да и природная бестолковость является помехой.
Ответить
Kulimen
1522419521
Зато материться небось на русском могучем умеет.
Ответить
m40
1522420724
Я считаю, это нормально приехать в другую страну и попытаться хотя бы немного интегрироваться в местное сообщество. А так он просто временщик. Надеется, что его кто-нибудь переманит из Зенита в более статусный клуб из Европы и не придется играть здесь 4 года...У нас вон иракцы и разные африканцы учат язык в универе и ничего. А ему для бытового общения не так уж много и надо
Ответить
OfaZavr
1522425455
в любом клубе любого топ чемпа учить язык обязательное условие, а у нас жаль что это им с рук сходит, только бабла подрубят и сваливают.
Ответить
Главные новости
Поражения ЦСКА и «Локо», Тикнизян и Родри сменили клубы, Мусиала вновь потерял сознание и другие новости
01:56
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
7
«Трабзонспор» приближается к трансферу обладателя «Золотого мяча»
00:59
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
00:46
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
6
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
6
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
31
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
9
Все новости
Все новости
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
1
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
1
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
2
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
1
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
3
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
6
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
3
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
8
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
Вчера, 22:19
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
11
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
11
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
Вчера, 21:57
4
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
Вчера, 21:15
20
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Мойзеса
Вчера, 20:59
3
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
Вчера, 20:40
5
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
Вчера, 20:10
2
«Ну нельзя с таким нападающим играть»: Гурцкая – о форварде ЦСКА
Вчера, 20:00
4
ФотоРеакция Батракова на новость о трансфере в «Галатасарай»
Вчера, 19:35
Заявление ЦСКА по Мойзесу
Вчера, 19:24
3
«Много подводных камней»: Моссаковский – о Батракове в «Галатасарае»
Вчера, 19:15
2
Литвинов описал Барко двумя словами
Вчера, 18:38
22
Черданцев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 18:33
Фото«Крылья Советов» заполучили Ислама Чеснокова
Вчера, 18:29
Лучшие игрок и тренер 4-го тура РПЛ по версии Кержакова
Вчера, 18:15
4
«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков
Вчера, 17:59
15
Стало известно, где прооперируют Мойзеса из ЦСКА
Вчера, 17:49
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+