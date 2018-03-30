Ригони не хочет учить русский язык из-за его сложности

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони признался, что не занимается изучением русского языка. По словам аргентинца, он слишком сложен для него.

«Русский я, честно говоря, не учу, это очень сложно для меня. Слова, которые я знаю, – в них нет ничего особенного. Я слышу их каждый день от ребят из команды, простые вещи вроде «привет», «пока», «спасибо», несколько чисел, «влево», «вправо», – сказал Ригони.

Напомним, хавбек перебрался в «Зенит» из «Индепендьенте» в августе 2017 года, заключив с петербуржцами четырехлетний контракт. В нынешнем сезоне он провел 22 матча, отметившись шестью голами и тремя результативными передачами.