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Черданцев не будет комментировать игры чемпионата мира-2018

30 марта 2018, 17:37
44

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев в интервью «МОХ» высказал свою точку зрению относительно шансов сборной России на предстоящем чемпионате мира-2018. Также он заявил, что почти наверняка не будет работать на матчах российского мундиаля.

– Какие шансы у сборной России? Я думаю, что из группы не выйдем.

– Я в последнее время начал верить, что существуют фартовые и нефартовые комментаторы, и поскольку я сборную Россию не буду комментировать на этом чемпионате мира на 99,9%, то за результат не ручаюсь.

– А если бы комментировали?

– Тогда вышли бы на 100%. А если серьезно, то из такой группы очень сложно не выйти. Идеальный график матчей. Мы начинаем с объективно самой слабой командой чемпионата (прим. – Саудовской Аравией), которую стыдно не обыграть. Потом мы играем с Египтом. Да, Салах, скорее всего, забьет, но в целом это среднестатистическая команда.

– Как и наша.

– Фактор своего поля, мотивация могут сыграть решающее значение. Думаю, наши будут в хорошей форме: Саламыч их приободрит, они будут физически готовы хорошо, будут бегать, будут дисциплинированы.

Если к Уругваю возьмем шесть очков, то можем впервые в истории России выйти из группы на чемпионате мира. И это уже будет грандиозный успех. А потом Португалию или Испанию, играя на своем поле, можем и обыграть.

– А почему не комментируете чемпионат?

– Все права у Первого канала и России, мы в третьей очереди.

– Параллельный же бывает комментарий.

– Все же будут смотреть трансляцию на федеральном телеканале, а не нашу на спутнике.

– Не ваш, то есть, уровень?

– Дело не в этом. Просто обидно: главный турнир в профессии, а ты остаешься в запасе... Я уже перестал по этому поводу переживать. Это не драма, конечно, но очень обидно.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира
Комментарии (44)
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сапёр75
1522422336
Елагина давайте в студию 1 анала
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Tostao
1522423264
... и тут на арену выходит неподражаемый Гусь! Кря-кря! И полилось словоблудие и статистический понос, некстати прерываемый опасным моментом или забитым голом. В-общем: театр одного актёра, которому постоянно мешают футболисты.
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Сибирь за Спартак
1522423552
Что-то доброе нас ждет.
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Shogun
1522424278
Да уж лучше Чердак, чем слушать нытье Орлова
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СШГЭС
1522424312
Он. Без вопросов, полное чмо, но кто будет вещать. Вменяемый - один Генич, остальные ..............
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OfaZavr
1522426708
очень хорошо что не будет а то орет постоянно как потерпевший)
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Полная Канистра
1522429124
ваш МАТЧ ТВ вообще помойка и не котируется
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Fanfurik
1522430380
Владимир Стогниенко пусть лучше комментирует
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Жёлто-синий
1522432384
Ху,,ёвая новость считаю чердака одним из самых позитивных комментаторов
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zigbert
1522432858
На душе стало по легче.
Ответить
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