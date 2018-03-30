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  • РФС просит футболистов не курить кальян, не принимать наркотики и проверять сертификаты на мясо

РФС просит футболистов не курить кальян, не принимать наркотики и проверять сертификаты на мясо

30 марта 2018, 12:36
24

РФС опубликовал список рекомендаций для российских футболистов, который позволит им избежать попадания запрещенных веществ в организм.

Напомним, за последнее время игроки национальной команды неоднократно проверялись на допинг офицерами Всемирного антидопингового агентства.

«Мы гордимся тем, что у российских футболистов за последние четыре года не было ни одной положительной допинг-пробы! Очень важно продолжать оставаться абсолютно чистыми. Для этого футболисты должны помнить: за все, что находится у них в организме, ответственны только они!

Памятка:

– при наличии возможности обращаться за лечением только во врачебно-физкультурные диспансеры по месту жительства, а не в обычные поликлиники;

– всегда напоминать врачам, что вы спортсмен, который может подвергнуться допинг-контролю;

– сообщать обо всех назначениях врачу команды (если он есть);

– самостоятельно проверять все применяемые лекарственные средства, спортивное питание и БАДы на сайте list.rusada.ru и в мобильном приложении «антидопинг про»;

– при этом необходимо помнить, что на сайте list.rusada.ru содержатся сведения только о средствах, зарегистрированных в России, а отсутствие информации о субстанции в приложении «антидопинг про» автоматически не значит, что оно разрешено;

– приобретать спортивное питание и БАДы компаний, имеющих в ассортименте продукты, запрещeнные антидопинговым законодательством;

– помнить, что очень часто (до 25% случаев) на этикетке спортивного питания указываются не все содержащиеся в нем субстанции;

– не курить кальян;

– не употреблять экзотические чаи;

– помнить, что каждый шестой препарат в обычной аптеке является запрещeнным для спортсмена;

– быть особенно острожным с лекарствами, купленными за рубежом, зачастую состав препаратов с одним и тем же названием различается;

– смотреть сертификаты на все мясо, привезeнное из Южной Америки и Китая: оно может содержать кленбутерол;

– ни при каких обстоятельствах не применять наркотические средства;

– помнить, что ряд запрещенных субстанций имеют множество коммерческих названий. Триметазидин, например, содержится не только в предуктале, но и почти в десяти других лекарственных средствах;

– помнить о списке проверенных ФМБА лекарственных средств и БАДов, который содержится в ежегодно обновляемом формуляре;

– регулярно читать актуальный запрещенный список на сайте rusada.ru;

– ни в коем случае не пользоваться средствами для сгонки веса: часто они содержат запрещенные диуретик и психостимуляторы, не указанные на этикетке.

Будьте бдительны, от этого зависит ваша карьера!» – говорится в сообщении РФС.

Источник: РФС
Чемпионат мира Россия
Комментарии (24)
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Полная Канистра
1522405920
а разве раньше что другие были рекомендации???????? ели пили и курили
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Полная Канистра
1522406493
//Чтоб не пил не курил и цветы всегда дарил МУТКО МАМОЙ НАЗЫВАЛ.....//
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Александр52
1522407076
Похоже на то, что если вдруг что то произойдёт, то мы не виноваты, мы же предупреждали, даже письменно вот, на вашем любимом Бомбардире. Ситуация со сборной не управляемая, она давно вышла из под контроля, РФС бессилен. Никто, ни за что, не отвечает. Но что то надо делать.
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Боцман59rus
1522407571
эта просьба на время чемпионата?,,, видимо в остальное время парни ни в чем себе не отказывают
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zra78
1522408241
Всё равно надо быть крайне внимательно,что им мешает придумать очередной мельдоний!!!
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OfaZavr
1522409795
они ведь профессионалы и сами давно должны все это знать, не первый день в футболе же.
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cska-62
1522412712
Хоть водку пить не запрещают! Уже какое-никакое послабление... :-)))
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zigbert
1522414447
Список впечатляющий ,но ухо надо держать востро.
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кеша_КБ
1522416686
... детский сад)))
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Viper for CSKA
1522417918
Как же они теперь? Бедняги( По живому режут
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