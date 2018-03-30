РФС просит футболистов не курить кальян, не принимать наркотики и проверять сертификаты на мясо

РФС опубликовал список рекомендаций для российских футболистов, который позволит им избежать попадания запрещенных веществ в организм.

Напомним, за последнее время игроки национальной команды неоднократно проверялись на допинг офицерами Всемирного антидопингового агентства.

«Мы гордимся тем, что у российских футболистов за последние четыре года не было ни одной положительной допинг-пробы! Очень важно продолжать оставаться абсолютно чистыми. Для этого футболисты должны помнить: за все, что находится у них в организме, ответственны только они!

Памятка:

– при наличии возможности обращаться за лечением только во врачебно-физкультурные диспансеры по месту жительства, а не в обычные поликлиники;

– всегда напоминать врачам, что вы спортсмен, который может подвергнуться допинг-контролю;

– сообщать обо всех назначениях врачу команды (если он есть);

– самостоятельно проверять все применяемые лекарственные средства, спортивное питание и БАДы на сайте list.rusada.ru и в мобильном приложении «антидопинг про»;

– при этом необходимо помнить, что на сайте list.rusada.ru содержатся сведения только о средствах, зарегистрированных в России, а отсутствие информации о субстанции в приложении «антидопинг про» автоматически не значит, что оно разрешено;

– приобретать спортивное питание и БАДы компаний, имеющих в ассортименте продукты, запрещeнные антидопинговым законодательством;

– помнить, что очень часто (до 25% случаев) на этикетке спортивного питания указываются не все содержащиеся в нем субстанции;

– не курить кальян;

– не употреблять экзотические чаи;

– помнить, что каждый шестой препарат в обычной аптеке является запрещeнным для спортсмена;

– быть особенно острожным с лекарствами, купленными за рубежом, зачастую состав препаратов с одним и тем же названием различается;

– смотреть сертификаты на все мясо, привезeнное из Южной Америки и Китая: оно может содержать кленбутерол;

– ни при каких обстоятельствах не применять наркотические средства;

– помнить, что ряд запрещенных субстанций имеют множество коммерческих названий. Триметазидин, например, содержится не только в предуктале, но и почти в десяти других лекарственных средствах;

– помнить о списке проверенных ФМБА лекарственных средств и БАДов, который содержится в ежегодно обновляемом формуляре;

– регулярно читать актуальный запрещенный список на сайте rusada.ru;

– ни в коем случае не пользоваться средствами для сгонки веса: часто они содержат запрещенные диуретик и психостимуляторы, не указанные на этикетке.

Будьте бдительны, от этого зависит ваша карьера!» – говорится в сообщении РФС.