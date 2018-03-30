Тевес не считает себя идиотом, способным получить травму в тюрьме

Нападающий «Боки Хуниорс» Карлос Тевес опроверг информацию, которая появилась накануне. Напомним, сообщалось о том, что аргентинец получил травму, играя в футбол в тюрьме, где отбывает наказание его брат.

«На самом деле я на прошлой неделе занимался в тренажерном зале. В один момент я почувствовал сильную боль в голени.

Я зафиксировал ее бинтом, ждал улучшения. Оно со временем не появилось. Поэтому я решил пройти медицинские тесты. Выяснилось, что у меня растяжение.

Не знаю, почему некоторые люди склонны не верить мне. Если бы я получил травму не в зале, то не стал бы твердить об этом, это слишком глупо. Но слухи продолжают появляться. Сначала про гольф, потом про тюрьму.

Я не такой идиот, чтобы пойти в тюрьму и получить там травму. Весь этот бред в прессе неприятен. Но он лишь делает меня сильнее. Сейчас время заткнуться и вернуться на поле», – приводит слова Тевеса Goal TyC Sports.