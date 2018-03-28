Тевес сыграл в футбол в тюрьме, получил травму и выбыл на месяц

Как сообщает Clarín, нападающий «Бока Хуниорс» Карлос Тевес выбыл примерно на месяц из-за повреждения, полученного в матче в одной из тюрем, в которой с 2010 года отбывает наказание его брат.

Близкий родственник футболиста пригласил его принять участие в игре, в ходе которой аргентинец получил мышечную травму.

Тевес присоединился к «Бока Хуниорс» в январе этого года. В нынешнем сезоне 33-летний форвард провел в чемпионате Аргентины семь матчей, отметившись тремя голами и двумя результативными передачами. Напомним, ранее он уже защищал цвета команды из Буэнос-Айреса с 2001 по 2005 год.