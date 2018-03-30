Журналист: «Думаю, если понадобится, Итальянская федерация футбола будет готова выкупить Манчини у «Зенита»

Инсайдер издания Corriere dello Sport Франческо Геррьери рассказал о ситуации с претендентами на пост главного тренера сборной Италии, а также выразил мнение, что в случае необходимости Итальянская федерация футбола будет готов заплатить «Зениту» сумму отступных за Роберто Манчини.

Ранее уже не раз в СМИ появлялась информация, что 53-летний специалист входит в список кандидатов на то. чтобы возглавить «скуадру адзурру».

– Манчини – один из четырех претендентов. Трое других – Клаудио Раньери, Карло Анчелотти и Антонио Конте. Но к кандидатуре Раньери не все в федерации относятся положительно, Конте больше склоняется к варианту с «ПСЖ», а Анчелотти неинтересна работа в национальной команде. Он встречался с Алессандро Костакуртой (прим. – заместителем главы ИФФ) и сказал, что хочет работать ежедневно. Поэтому назначение Карло маловероятно, ведь имя нового тренера должно быть объявлено к 20 мая, а Анчелотти готов ждать предложения от клубов весь июнь. Зато к этой дате закончится чемпионат России, и Манчини может уйти в сборную. Он сам говорил, что тренировать ее – мечта.

– В контракте «Зенита» с Манчини прописана сумма неустойки, которую одна из сторон должна выплатить в случае досрочного разрыва соглашения. Как быть?

– Думаю, если понадобится, федерация будет готова «выкупить» Манчини.

Напомним, Манчини возглавил «Зенит» летом 2017 года. заключив контракт по схеме «3+2».