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  • Журналист: «Думаю, если понадобится, Итальянская федерация футбола будет готова выкупить Манчини у «Зенита»

Журналист: «Думаю, если понадобится, Итальянская федерация футбола будет готова выкупить Манчини у «Зенита»

30 марта 2018, 16:23
24

Инсайдер издания Corriere dello Sport Франческо Геррьери рассказал о ситуации с претендентами на пост главного тренера сборной Италии, а также выразил мнение, что в случае необходимости Итальянская федерация футбола будет готов заплатить «Зениту» сумму отступных за Роберто Манчини.

Ранее уже не раз в СМИ появлялась информация, что 53-летний специалист входит в список кандидатов на то. чтобы возглавить «скуадру адзурру».

– Манчини – один из четырех претендентов. Трое других – Клаудио Раньери, Карло Анчелотти и Антонио Конте. Но к кандидатуре Раньери не все в федерации относятся положительно, Конте больше склоняется к варианту с «ПСЖ», а Анчелотти неинтересна работа в национальной команде. Он встречался с Алессандро Костакуртой (прим. – заместителем главы ИФФ) и сказал, что хочет работать ежедневно. Поэтому назначение Карло маловероятно, ведь имя нового тренера должно быть объявлено к 20 мая, а Анчелотти готов ждать предложения от клубов весь июнь. Зато к этой дате закончится чемпионат России, и Манчини может уйти в сборную. Он сам говорил, что тренировать ее – мечта.

– В контракте «Зенита» с Манчини прописана сумма неустойки, которую одна из сторон должна выплатить в случае досрочного разрыва соглашения. Как быть?

– Думаю, если понадобится, федерация будет готова «выкупить» Манчини.

Напомним, Манчини возглавил «Зенит» летом 2017 года. заключив контракт по схеме «3+2».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Италия Манчини Роберто
Комментарии (24)
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Иванов Иван Иванович
1522417203
Надеемся и верим !
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Чикомас
1522418287
Может Черчесова возьмете? дешевле будет..значительно дешевле...Дзюбу впридачу получите...Заболотного...
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Михас007
1522419090
забирайте))))))
Ответить
Garrincha58
1522419942
итальяшки жадные и не такие богатые чтобы выкупать его они подождут пока Миллер его не вытурит и потом пригласят
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vitvik
1522420043
Итальянская федерация футбола и Манчини делают ставку на то, что его уволят. за плохие результаты. И выплатят неустойку по контракту.
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Полная Канистра
1522420688
вам в авоську или в газету завернуть
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vladimir-7
1522421530
Забирайте своего Манчини, но деньги вперед.
Ответить
ilichkadr
1522423702
На кой итальянской федерации футбола кого-то выкупать, если сборной Италии тренер в данный момент абсолютно не нужен? В Италии и без Манчини хватает достойных. Очевидно, что Манчини не тренер, а начинающий менеджер, привыкший работать с готовыми игроками.
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AlfavitЪ
1522424525
Там своего дерьма хватает.
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!ce man
1522438720
галимые слухи.где его достижения?не думаю что ему доверят сборную
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