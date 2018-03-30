Дзюба: «Я плакал, когда смотрел «Кунг-фу панда». Друзья надо мной так издевались»

Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба признался, что является очень сентиментальным человеком. По словам футболиста, растрогать его может даже детский мультфильм.

«Открою небольшой секрет: кто хорошо меня знает, в курсе, что я очень сентиментальный, в этом плане слабенький. Меня может разорвать даже «Кунг-фу панда». Друзья надо мной так издевались. А так, я шифруюсь.

Последний фильм, над которым плакал, – это «Чудо». Буквально вчера смотрел это кино про мальчика, который родился без лица», – приводит слова Дзюбы oSporte.

В нынешнем сезоне Дзюба, права на которого принадлежат «Зениту», принял участие в 27 встречах, отметившись пятью голами и тремя результативными передачами.