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  • Дзюба: «Я плакал, когда смотрел «Кунг-фу панда». Друзья надо мной так издевались»

Дзюба: «Я плакал, когда смотрел «Кунг-фу панда». Друзья надо мной так издевались»

30 марта 2018, 18:20
17

Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба признался, что является очень сентиментальным человеком. По словам футболиста, растрогать его может даже детский мультфильм.

«Открою небольшой секрет: кто хорошо меня знает, в курсе, что я очень сентиментальный, в этом плане слабенький. Меня может разорвать даже «Кунг-фу панда». Друзья надо мной так издевались. А так, я шифруюсь.

Последний фильм, над которым плакал, – это «Чудо». Буквально вчера смотрел это кино про мальчика, который родился без лица», – приводит слова Дзюбы oSporte.

В нынешнем сезоне Дзюба, права на которого принадлежат «Зениту», принял участие в 27 встречах, отметившись пятью голами и тремя результативными передачами.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Арсенал Дзюба Артем
Комментарии (17)
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dinar7777dinar
1522423420
дебила кусок лучше бы в футбол играть учился !
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Svoysvoemubrat
1522423681
Не смотри Король лев
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афоня72
1522424681
(Дзюба: «Я плакал, когда смотрел «Кунг-фу панда».)- опять заголовок не соответствует истине, чудят модераторы. Меня может разорвать даже «Кунг-фу панда».-сказал Дзюба., Последний фильм, над которым плакал, – это «Чудо».
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Ахимас Вельде
1522424961
Памперсы в студию.
Ответить
Бакланы доедают крышу
1522425471
Шлюба, заставь бомжей плакать, отгрузи им трешку
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OfaZavr
1522427020
а Титаник интересно смотрел, даже страшно представить в какой истерике наверно бился))
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APchelov
1522428053
Неугомонный опять разговорился. Снова у дзю величие проснулось
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Александ1982
1522428351
нужно ему по пельмешке настучать))))
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+50/-50
1522429686
- "Дзюба: «Я плакал, когда смотрел «Кунг-фу панда». А я плачу, когда ты играешь. Тебе в театре играть, начальник.
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zigbert
1522433738
Лучше бы тебе быть трогательным к другим людям,возможно и карьера сложилась бы иначе.
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