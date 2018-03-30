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  • Мутко: «Ну если не показывать «Локомотив» – «Спартак» по федеральному каналу, то что вообще показывать?»

Мутко: «Ну если не показывать «Локомотив» – «Спартак» по федеральному каналу, то что вообще показывать?»

30 марта 2018, 20:39
15

Вице-премьер РФ Виталий Мутко поделился мнением об отсутствии матча 21-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» (0:0) в сетке федеральных телеканалов.

– Как восприняли отсутствие в федеральном эфире матча «Локомотив» – «Спартак»?

– Ну, это они вообще удивили. Посыл понятен, но реализация не вовремя. На мой взгляд, она неправильная. Если такие матчи не показывать, то я не понимаю, что вообще показывать. Абсолютно убежден: топовые матчи должны транслировать на федеральном канале.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Мутко Виталий
Комментарии (15)
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Dimka_Foxy
1522432012
Что с тобой случилось то? Правильные вещи начал говорить
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Бакланы доедают крышу
1522434460
Покажите Амкар локомотив. По любому шоу будет
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Федя Кабак
1522434899
когда его уже уволят, надоел!
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zigbert
1522435562
Виталий а от тебя уже что ,ничего не зависит?
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oyabun
1522435764
Получается что Матч-ТВ у нас такой же "федеральный" канал, как и газ с нефтью - "народное достояние". Вот только сливки снимает там небольшая шайка приближеных воров, а не добросовестные налогоплательщики
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Parker
1522435875
ЕДИНСТВЕННАЯ правильная мысль за последние несколько лет.
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Axe111
1522438239
Этот чемпионат вообще нельзя показывать.Не гавкай мудко
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ОЛЕГ К.
1522439944
Прошло 26 дней, а до этого придурка только дошло.
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lyudanemzorova
1522450632
Я лично доверяю статистике ВОЗ которая говорит что, около 97% людей заражены паразитами и токсинами, а они прямо или косвенно вызывают большинство наших болезней, даже такие, как рак и ожирение, проблемы сердца, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и аллергии, головные боли и депрессия и многое другое. Но теперь есть спасение от этой заразы, вот почитайте как спасти себя и близких --- https://tr.im/22QDY
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OfaZavr
1522480963
вот это верно сказал, ну и конечно раз не согласен нужно было вмешаться.
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