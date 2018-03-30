Мутко: «Ну если не показывать «Локомотив» – «Спартак» по федеральному каналу, то что вообще показывать?»

Вице-премьер РФ Виталий Мутко поделился мнением об отсутствии матча 21-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» (0:0) в сетке федеральных телеканалов.

– Как восприняли отсутствие в федеральном эфире матча «Локомотив» – «Спартак»?

– Ну, это они вообще удивили. Посыл понятен, но реализация не вовремя. На мой взгляд, она неправильная. Если такие матчи не показывать, то я не понимаю, что вообще показывать. Абсолютно убежден: топовые матчи должны транслировать на федеральном канале.