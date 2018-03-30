Москва выпустит почти миллион туристических карт перед ЧМ-2018

Для успешного проведения чемпионата мира-2018 в Москве будет выпущено 960 тысяч туристических карт для гостей. Для них также подготовят 460 тысяч справочников о городе на шести языках.

«Туристические карты и буклеты помогут гостям столицы сориентироваться в городе. Подскажут, как оплатить поездку в общественном транспорте, где расположены лучшие смотровые площадки и парки, а также куда обращаться в случае возникновения каких-либо происшествий или чрезвычайных ситуаций, – рассказал руководитель Департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев пресс-службе столичной мэрии.

Отмечается, что буклеты будут выпущены на русском, английском, китайском, немецком, французском и испанском языках. В них будет содержаться информация о стадионах «Спартак» и «Лужники», где пройдут матчи, а также – о музеях, театрах, туристических маршрутах и контакты экстренных служб.

Распространять буклеты начнут за несколько дней до начала мирового первенства в аэропортах, на вокзалах, в туристско-информационных центрах и гостиницах.