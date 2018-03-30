Ещенко считает Игоря Денисова лучшим опорником в России

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением о невызове в сборную России полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова.
– Нужно брать лучших футболистов, даже если есть какие-то разногласия между ними и тренерским штабом.
– Вы про Денисова?
– Не буду называть фамилий (смеется). У нас же не только он, правильно? Несколько человек на полсостава наберется.
– Денисов нужен этой сборной?
– На мой взгляд, он один из лучших на данный момент.
– Есть ли сейчас российский опорник сильнее Денисова?
– Думаю, на данный момент он лучший.
Ранее сообщалось, что конфликт Денисова и главного тренера сборной России Станислава Черчесова начался во время совместной работы в «Динамо».
Источник: «Спорт-Экспресс»
Но у нас же есть Дзагоев и Головин, которых не плохо пропихивает Гинер в состав!!!!