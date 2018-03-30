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Ещенко считает Игоря Денисова лучшим опорником в России

30 марта 2018, 01:14
13

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением о невызове в сборную России полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова.

– Нужно брать лучших футболистов, даже если есть какие-то разногласия между ними и тренерским штабом.

– Вы про Денисова?

– Не буду называть фамилий (смеется). У нас же не только он, правильно? Несколько человек на полсостава наберется.

– Денисов нужен этой сборной?

– На мой взгляд, он один из лучших на данный момент.

– Есть ли сейчас российский опорник сильнее Денисова?

– Думаю, на данный момент он лучший.

Ранее сообщалось, что конфликт Денисова и главного тренера сборной России Станислава Черчесова начался во время совместной работы в «Динамо».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Локомотив Спартак Денисов Игорь Ещенко Андрей
Комментарии (13)
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пряник929
1522364423
Усы дрожат...
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Опорник84
1522382647
А вот Черчесов так не считает, у него свой взгляд на футбол!
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bumer_moscow
1522382904
Я тоже так считаю
Ответить
Кинстифа
1522384588
для этого и нужен тренер иностранец. что бы брали сильнейших в сборную. а не по отношению тренера к игроку..
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3a zenit
1522385836
кто то очень настойчиво впихивает в сборную деньгисова
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Dimon 007
1522386865
Что есть, то есть!
Но у нас же есть Дзагоев и Головин, которых не плохо пропихивает Гинер в состав!!!!
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nemolod
1522395642
Лучшие опорники,защитники,нападающие скоро проявят себя в своих клубах в следующие два месяца и тогда точно всем станет ясно не только кому быть в сборной,но и кто должен ее возглавить!
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zigbert
1522400336
Надо в кратчайший срок сообщить это Черчесову.
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