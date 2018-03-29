Ещенко считает, что «Спартак» – одна из лучших команд РФПЛ по силе состава

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением о составе красно-белых.

– По составу «Спартак» сильнее «Локомотива»? И если смотреть по всей лиге, какое место «Спартак» занимает по силе состава?

– Состав у нас один из лучших. На все позиции есть хорошие футболисты, чем не может похвастаться ни «Зенит», ни «Локомотив», ни тем более ЦСКА.

– То есть, «Спартак» сильнее «Локомотива»?

– Если взять по всем линиям, то да.

«Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице РФПЛ, набрав 44 очка в 23 турах.