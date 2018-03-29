Мутко попросил не завышать возможности сборной России

Вице-премьер РФ Виталий Мутко поделился мнением об игре сборной России.

«Есть неоднозначный вопрос по сборной и результатам. Побеждать важно, а мы последние две игры проиграли. Но при этом увидели все, что хотели. Оценили уровень игроков, потенциал команды и наработки. Не надо драматизировать и завышать наши возможности. Есть определенный уровень команды, и из этого нужно сделать выводы. Просто мы все время не можем определиться с составом, ведь три-четыре игрока мы теряем.

Сейчас у тренерского штаба есть пища для размышлений. Всем хочется победы, но не надо на ней зацикливаться. Сейчас идет подготовка к чемпионату мира, только подготовка.

Я сразу после Франции поговорил со Станиславом Черчесовым. Мы договорились, что он все осмыслит и мы встретимся еще раз. Исходить нужно из того, что мы по классу сильно уступаем сборной Бразилии и Франции. Ключевую роль для нас играют тренер, тактика и настрой игроков. На эту тему мы поговорили с Черчесовым и вскоре встретимся еще раз.

Мы движемся и понимаем, что нам нужно делать. Паники никакой не должно быть. Нам надо заниматься подготовкой собственных игроков. Тяжело найти баланс между легионерами и нашими игроками в чемпионате России», – сказал Мутко.

Напомним, что сборная России проиграла Франции во вторник со счетом 1:3. Ранее россияне проиграли сборной Бразилии 0:3.