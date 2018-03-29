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Мутко попросил не завышать возможности сборной России

29 марта 2018, 22:23
16

Вице-премьер РФ Виталий Мутко поделился мнением об игре сборной России.

«Есть неоднозначный вопрос по сборной и результатам. Побеждать важно, а мы последние две игры проиграли. Но при этом увидели все, что хотели. Оценили уровень игроков, потенциал команды и наработки. Не надо драматизировать и завышать наши возможности. Есть определенный уровень команды, и из этого нужно сделать выводы. Просто мы все время не можем определиться с составом, ведь три-четыре игрока мы теряем.

Сейчас у тренерского штаба есть пища для размышлений. Всем хочется победы, но не надо на ней зацикливаться. Сейчас идет подготовка к чемпионату мира, только подготовка.

Я сразу после Франции поговорил со Станиславом Черчесовым. Мы договорились, что он все осмыслит и мы встретимся еще раз. Исходить нужно из того, что мы по классу сильно уступаем сборной Бразилии и Франции. Ключевую роль для нас играют тренер, тактика и настрой игроков. На эту тему мы поговорили с Черчесовым и вскоре встретимся еще раз.

Мы движемся и понимаем, что нам нужно делать. Паники никакой не должно быть. Нам надо заниматься подготовкой собственных игроков. Тяжело найти баланс между легионерами и нашими игроками в чемпионате России», – сказал Мутко.

Напомним, что сборная России проиграла Франции во вторник со счетом 1:3. Ранее россияне проиграли сборной Бразилии 0:3.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Россия Мутко Виталий
Комментарии (16)
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Юрэс
1522352446
А НАХ........ тогда ё.......ЫЙЙ ЛИМИТ ???
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Hala Madrid
1522352619
Сам же говорил, что по силам выиграть ЧМ 2018 :-D
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GoldPlayFIFARus9
1522352705
Серьёзно? Тогда я попрошу не завышать з/п футболистам,вот на сколько играют,на столько пусть и получают. Пока что их эффективность ниже,чем у рабочих на заводах,так что з/п меньше 30 т.р. должна быть. Повышенную премию давать только за результаты на поле
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alex1951
1522358408
Хотелось бы узнать ,когда вы ,,беседовали,, , наверно не одну бутылочку раздавили?
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Red-Green_fan
1522358940
Господин Мудко, никто не завышает возможностей сборной, потому что их нет в принципе. Нашей сборной нужен Тренер, а не "тренер". При Хиддинге бомбили Голландию и Швецию. А при Черчесове влетаем от ивуарийцев и Катара, если я не ошибаюсь. Есть сборная Исландии, которая звезд с неба не хватает, но играет самоотверженно, им сам черт не страшен. А на нашу сборную смотришь и кажется иногда, что они на поле повинность отбывают. Черчесов Денисова в сборную не вызывает, хотя он сейчас реально один из лучших в своем амплуа. Какой он тогда в жопу тренер сборной, если свои личные обиды забыть не может. Сборная России вылетит с ЧМ на групповой стадии. Это будет самое позорное выступление сборной по футболу на домашнем чемпионате мира. Вот мой прогноз. Уругвай нас разнесет. Египет тяжелый соперник. И если случится чудо и наша недосборная выйдет из группы, там нас будут ждать испанцы или португальцы. Вот веселуха будет. Мне уже сейчас не терпится послушать оправданий от наших игрочишек
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mihail200606
1522383039
,бл...!!!! покажите мне кто их завышает??? все ж понимают что эти соплежуи ни на что не способны (хотелось бы ошибаться)... последние приличные игры у сборной были в 2008... дальше одно болото
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zigbert
1522398139
Есть конечно объективные причины слабого выступления нашей сборной -это травма игроков.Но прогресса у команды явно нет.
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OfaZavr
1522402761
да тут и так все видно, даже если очень захочешь завысить уровень не получиться))
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ROBERTUSA
1522425807
А как же обещание Путину всех порвать?
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Trezige1208
1522429471
Уже сейчас все понятно 90%вылетят в группе 10%возможно вымучают или вытащат из группы,а дальше все знают что. ....Поэтому просто насладиться игрой других сборных! А так хотелось на домашнем ЧМ поболеть за красивый самоотверженный футбол своей сборной но это точно не про нас;
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