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  • Матчи чемпионата Казахстана начнутся с минуты молчания в память о жертвах пожара в Кемерово

Матчи чемпионата Казахстана начнутся с минуты молчания в память о жертвах пожара в Кемерово

29 марта 2018, 19:55
3

Профессиональная футбольная лига Казахстана приняла решение организовать минуту молчания перед всеми матчами высшей и первой лигой турнира, которые состоятся 31 марта – 1 апреля.

«Казахстанская федерация футбола, Профессиональная футбольная лига Казахстана, футбольные клубы страны разделяют горечь утраты вместе с семьями жертв трагедии, случившейся в городе Кемерово.

Выражаем соболезнования и слова поддержки членам семей погибших, всем, кто потерял родных и близких в столь масштабном пожаре. Мы скорбим вместе с вами», – говорится на сайте организации.

Напомним, в результате пожара в кемеровском торговом центре погибли 64 человека.

Источник: Бомбардир.ру
Казахстан. Премьер-лига
Комментарии (3)
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BigFanFCRV
1522347785
Казахстан -сила!
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talgatnurzhanov2006
1522349290
А европа как всегда молчит.
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mialkov
1522355814
Вот они и есть настоящие друзья! Спасибо!
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