Матчи чемпионата Казахстана начнутся с минуты молчания в память о жертвах пожара в Кемерово

Профессиональная футбольная лига Казахстана приняла решение организовать минуту молчания перед всеми матчами высшей и первой лигой турнира, которые состоятся 31 марта – 1 апреля.

«Казахстанская федерация футбола, Профессиональная футбольная лига Казахстана, футбольные клубы страны разделяют горечь утраты вместе с семьями жертв трагедии, случившейся в городе Кемерово.

Выражаем соболезнования и слова поддержки членам семей погибших, всем, кто потерял родных и близких в столь масштабном пожаре. Мы скорбим вместе с вами», – говорится на сайте организации.

Напомним, в результате пожара в кемеровском торговом центре погибли 64 человека.