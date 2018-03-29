Орлов – о возможном уходе Черчесова: «Ребята, ну вы чего?»

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов поделился мнением о перспективы смены главного тренера сборной России.

«Ну да, правильно, надо поменять тренера перед чемпионатом мира… Ребята, ну вы чего? Дайте ему уже сыграть, проявить себя. Всe-таки есть позитив, появились Миранчуки, Головин, Зобнин, продолжает быть на уровне Дзагоев, Акинфеев — на высоком уровне, тот же Жирков, Смолов. То есть это уже новая генерация, новые ребята, и они, в общем-то, внушают доверие на будущее. Но ещe должны другие подтянуться.

Я просто удивлeн, что приходят в сборную футболисты и не видно, чтобы они рвали-метали на поле и из-под шипов у них летели искры. Я такой самоотдачи не вижу. Это общая тенденция всех молодых людей в России. К сожалению, они сдержанны в своих эмоциях, а надо бы их выражать. Соответствует ли Заболотный уровню «Зенита» и сборной России? Не хочу комментировать, но пока скромно», — «Чемпионат» приводит слова Орлова в эфире «Эха Москвы в Санкт-Петербурге».

Напомним, накануне россияне проиграли сборным Бразилии (0:3) и Франции (1:3) в товарищеских матчах.