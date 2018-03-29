Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Орлов – о возможном уходе Черчесова: «Ребята, ну вы чего?»

29 марта 2018, 17:37
42

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов поделился мнением о перспективы смены главного тренера сборной России.

«Ну да, правильно, надо поменять тренера перед чемпионатом мира… Ребята, ну вы чего? Дайте ему уже сыграть, проявить себя. Всe-таки есть позитив, появились Миранчуки, Головин, Зобнин, продолжает быть на уровне Дзагоев, Акинфеев — на высоком уровне, тот же Жирков, Смолов. То есть это уже новая генерация, новые ребята, и они, в общем-то, внушают доверие на будущее. Но ещe должны другие подтянуться.

Я просто удивлeн, что приходят в сборную футболисты и не видно, чтобы они рвали-метали на поле и из-под шипов у них летели искры. Я такой самоотдачи не вижу. Это общая тенденция всех молодых людей в России. К сожалению, они сдержанны в своих эмоциях, а надо бы их выражать. Соответствует ли Заболотный уровню «Зенита» и сборной России? Не хочу комментировать, но пока скромно», — «Чемпионат» приводит слова Орлова в эфире «Эха Москвы в Санкт-Петербурге».

Напомним, накануне россияне проиграли сборным Бразилии (0:3) и Франции (1:3) в товарищеских матчах.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав Орлов Геннадий
Комментарии (42)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
KalterJax
1522334734
Мне кажется если поменять тренера прям сейчас, то хуже не станет! куда уж хуже то?! наоборот появятся надежды, что новый человек не будет с обидами на сильнейших игроков нашей сборной
Ответить
афоня72
1522336031
Я выражаю своё мнение, сугубо личное, но по мне лучше деревянный Дзюба, чем Заболотный.
Ответить
Чикомас
1522337307
Если Заболотный -игрок, тогда Черчесов-тренер..
Ответить
AlfavitЪ
1522337693
Не нужно это, ибо бесполезно.
Ответить
Князев
1522337869
Наконец то прозрели!!! Какой идиот вообще поставил этого упрямого козла? Я давно предлагал на общем совете тренеров высшей лиги и специалистов выбрать сильного тренера. Только не делайте из него освобождённого. Все тренеры высшей лиги хорошо знают всех кандидатов в сборную. Всё равно до конца чемпионата России никаких сборов не будет, а с окончанием сезона тренерский совет соберёт очень расширенный состав и отберёт боеспособный коллектив.
Ответить
Куртуазные манеры
1522338363
Если в сборную срочно заманить даже трио Лёв-Тите-Гвардиола, всё равно наши жопоногие лучше не заиграют.
Ответить
Приус
1522339040
Мы-то ничего, это ты чего?
Ответить
Lester84
1522339376
Еще не вечер. Он и Манчини до поры до времени защищал! Ща провалимся на домашнем ЧМ и Гена начнет Стасика поносить
Ответить
САДЫЧОК
1522339389
убрать Черчесова-это нормально!..в своё время Лобановского поставили за месяц и он впервые в истории дошёл до 1\4
Ответить
OfaZavr
1522341069
ну а почему бы нет, хуже точно не будет а вот лучше может быть.
Ответить
Главные новости
Поражения ЦСКА и «Локо», Тикнизян и Родри сменили клубы, Мусиала вновь потерял сознание и другие новости
01:56
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
4
«Трабзонспор» приближается к трансферу обладателя «Золотого мяча»
00:59
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
00:46
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
5
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
6
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
31
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
8
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+