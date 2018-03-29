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Денис Черышев: «Надеюсь, Россия сможет выйти из группы»

29 марта 2018, 08:04
17

Полузащитник «Вильярреала» и сборной России Денис Черышев считает, что пока рано говорить о возможных успехах национальной команды на предстоящем чемпионате мира-2018.

«Нам нужно сосредоточиться на матчах группового этапа. Надеюсь, Россия сможет выйти из своей группы. Только после этого можно будет рассуждать о том, до какой стадии мы сможем дойти и какие у нас перспективы.

Однозначно, мне нужно хорошо показывать себя в составе «Вильярреала» в чемпионате Испании, чтобы меня и дальше вызывали в сборную. Конечно, для меня сейчас это очень важно», – заявил Черышев.

Напомним, Россия уступила в последних товарищеских играх Бразилии со счетом 0:3, а Франции – 1:3.

Источник: Известия
Чемпионат мира Россия Черышев Денис
Комментарии (17)
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нейтральныйкакникто
1522302421
Однозначно , надо меньше болтать о возможностях и перспективах , а больше сосредоточиться на подготовке к предстоящему турниру. Это касается не только Черышева , а всех кандидатов в сборную .Тот кто много говорит , как правило , ничего стоящего не делает
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Stavropolets
1522302459
Не переживай, мы тоже так думаем на каждом турнире
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Федя Кабак
1522303487
Как надоели эти пустые слова уже..каждый раз так
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Serenya16
1522304163
6 мячей в воротах нашей сборной за 2 игры-это слишком........
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momwig_
1522305071
А я надеюсь, что не сможет. Потому что в этом случае мы опять будем говорить, что нам ОПЯТЬ совсем немного не хватило, а если, упаси Боже, выйдем на кого серьезного - всоминать "Аргентину-Ямайку", уже понимая, что те 5-0 в принципе - достойный счет.
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Pro100Kid
1522305293
Надежда умрет последней( Но умрет,т.к. предпосылок к выходу из группы нет ни одной.
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ribavadim
1522306794
потом - "Ну не шмогла я не шмогла..."
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77SAM
1522313585
Вот и остаётся только надеется ...
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vladimir-7
1522315904
Д.Черышев, в сборную России должны вызывать игроков не принципу, что он о ней хорошо говорит, чтобы его туда пригласили, а как он играет.
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zigbert
1522322923
Не в Вильярреале надо играть а в одной из российских команд ,тогда заметят быстрее.
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