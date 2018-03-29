Денис Черышев: «Надеюсь, Россия сможет выйти из группы»

Полузащитник «Вильярреала» и сборной России Денис Черышев считает, что пока рано говорить о возможных успехах национальной команды на предстоящем чемпионате мира-2018.

«Нам нужно сосредоточиться на матчах группового этапа. Надеюсь, Россия сможет выйти из своей группы. Только после этого можно будет рассуждать о том, до какой стадии мы сможем дойти и какие у нас перспективы.

Однозначно, мне нужно хорошо показывать себя в составе «Вильярреала» в чемпионате Испании, чтобы меня и дальше вызывали в сборную. Конечно, для меня сейчас это очень важно», – заявил Черышев.

Напомним, Россия уступила в последних товарищеских играх Бразилии со счетом 0:3, а Франции – 1:3.