Mirror поставил сборную России на 24 место в рейтинге участников ЧМ-2018

Английское издание Mirror составило рейтинг сборных-участниц чемпионата мира-2018.

Первое место в списке заняла Германия, второе – Испания, третье – Бразилия. Сборная России находится на 24 месте.

Команды в рейтинге расположены в порядке ожидаемой вероятности победы на мундиале и выхода в следующий раунд турнира с учетом долгосрочных результатов и недавних выступлений.

«В футбольном плане Россия была на высоте после того, как сборная вышла в полуфинал Евро-2008. С тех пор все идет по нисходящей.

После унылого выступления на чемпионате Европы 2016 года россияне не сумели преодолеть групповой этап Кубка Конфедераций прошлым летом, обыграв Новую Зеландию, но уступив Португалии и Мексике.

Тренер Станислав Черчесов предпочитает играть с тремя защитниками, используя схему 3-5-2, чтобы получить максимальную отдачу от двух нападающих с хорошим движением – Федора Смолова и Александра Кокорина. Полузащитник ЦСКА Александр Головин является их лучшим игроком. Тем не менее Уругвай и Египет, конечно же, не будут бояться Россию, несмотря на то, что она хозяйка турнира», – говорится в описании сборной России.

Главные выводы по матчу Россия – Франция