Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Mirror поставил сборную России на 24 место в рейтинге участников ЧМ-2018

Mirror поставил сборную России на 24 место в рейтинге участников ЧМ-2018

28 марта 2018, 12:59
20

Английское издание Mirror составило рейтинг сборных-участниц чемпионата мира-2018.

Первое место в списке заняла Германия, второе – Испания, третье – Бразилия. Сборная России находится на 24 месте.

Команды в рейтинге расположены в порядке ожидаемой вероятности победы на мундиале и выхода в следующий раунд турнира с учетом долгосрочных результатов и недавних выступлений.

«В футбольном плане Россия была на высоте после того, как сборная вышла в полуфинал Евро-2008. С тех пор все идет по нисходящей.

После унылого выступления на чемпионате Европы 2016 года россияне не сумели преодолеть групповой этап Кубка Конфедераций прошлым летом, обыграв Новую Зеландию, но уступив Португалии и Мексике.

Тренер Станислав Черчесов предпочитает играть с тремя защитниками, используя схему 3-5-2, чтобы получить максимальную отдачу от двух нападающих с хорошим движением – Федора Смолова и Александра Кокорина. Полузащитник ЦСКА Александр Головин является их лучшим игроком. Тем не менее Уругвай и Египет, конечно же, не будут бояться Россию, несмотря на то, что она хозяйка турнира», – говорится в описании сборной России.

Главные выводы по матчу Россия – Франция

Источник: Mirror.co.uk
Чемпионат мира Россия Испания Германия Бразилия
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
овертайм
1522231602
все по делу
Ответить
АртурZaСМ
1522231805
А что полностью показать рейтинг западло?
Ответить
Axe111
1522231974
Ноль не забыли после четвёрки???
Ответить
mialkov
1522232605
Даже интересно, кто же из 32-х участников оказался ниже России
Ответить
serppion
1522232662
Кто бы сомневался?! Перестаньте сыпать соль на рану. И скорее уберите от сборной чабана Стасика.
Ответить
la verdad
1522235208
Вопрос - её место после чемпионата (скорее после группы)
Ответить
Полная Канистра
1522249619
ещё чуть чуть поднажмём и мы на 24.5 будем
Ответить
Обер-КанцлерЪ
1522251283
Интересно было бы почитать такое превью по остальным участникам! Кстати, дорогая редакция, планируете сделать обзор по участникам ЧМ ???
Ответить
zigbert
1522251718
А может это и к лучшему.
Ответить
erma
1522261889
Огласите весь список, пожалуйста!
Ответить
Главные новости
Поражения ЦСКА и «Локо», Тикнизян и Родри сменили клубы, Мусиала вновь потерял сознание и другие новости
01:56
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
3
«Трабзонспор» приближается к трансферу обладателя «Золотого мяча»
00:59
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
00:46
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
5
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
4
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
31
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
8
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+