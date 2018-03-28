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  • Ловчев: «Гол между ног? Было бы 1:2, и настроение все же было бы другое»

Ловчев: «Гол между ног? Было бы 1:2, и настроение все же было бы другое»

28 марта 2018, 07:16
12

Известный российский футбольный специалист Евгений Ловчев считает, что игроков сборной России подводят ошибки, которые учат не допускать еще в школе.

«Игорь Акинфеев всегда очень переживает, когда ему забивают, поэтому после матча с Бразилией ему дали передохнуть, и в воротах появился Лунев. До третьего гола можно было сказать, что он играл уверенно и ругать его особо было не за что, даже несмотря на два пропущенных мяча.

А вот третий гол в наши ворота просто безобразный. Пропустить между ног – это грубейшая ошибка. Еще мэтр Владимир Маслаченко говорил о том, что такие мячи надо ногами отбивать. Было бы 1:2, и настроение все же было бы другое. А ведь до этого момента смотрелся достойно, уверенно играл вверху. Тот же гол со штрафного не его вина – удар Погба был исполнен здорово.

В чем природа этой ошибки? В том, что у нас не мастера, а подмастерья. Могут выдать приличный отрезок или даже игру, но все равно в какой-то момент ошибутся, потому что не научены школьными тренерами азам футбола», – считает Ловчев.

Напомним, что товарищеская игра Россия – Франция завершилась со счетом 1:3.

Источник: «Советский спорт»
Чемпионат мира Россия Франция Ловчев Евгений
Комментарии (12)
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vladimir-7
1522211834
Гол со штрафного, это ошибка Лунёва, т.к. он далеко ушёл к штанге и оставил большое расстояние до другой штанги, этим и воспользовался Погба.
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neveldomha
1522214499
Да нормальное настроение. Наконец то в нашей команде появилась стабильность. Меньше трех не пропускаем.
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пряник929
1522218552
главный тренер - вратарь.... если он вратарей не может выбрать, натренировать, то о какой защите и нападениии вообще может идти речь... его мечта - 11 вратарей в рамке....
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stream15
1522219115
Опять спартаковская попытка обвинить во всем вратаря, когда защита полностью отсутствует.
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Garrincha58
1522221486
все три гола вратарь типа Де Хеа взял бы сто пудово
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insider_retro
1522221621
Настроение у многих сейчас - не очень... И дело даже не в пропущенном голе Лунёвым... Крайний абзац хорош и актуален!..
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rostik-100
1522222053
Ниже парень написал, что все три гола Де Хеа взял бы и я с ним согласен, все говорят, что вратарская линия у нас 100%, но Акинфеев тоже три пропустил от ходивших пешком Бразильцев. Да, выручают, но все равно много пропускают, в ту секунду, когда надо вот вот потащить, не спасают, а Акинфеев вообще на выходы не ходит, все время на ленте, с Бразильцами было видно два раза успевал бы, нет, стоит, ждет, это слабо для современного вратаря. Посмотреть Лигу Чемпионов, что там творят вратари.
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Spartak Piter
1522223630
Лунев все понял и купил юбку)
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zigbert
1522248001
У Лунева еще не достает опыта в таких матчах,груз ответственности давит на него.
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