Ловчев: «Гол между ног? Было бы 1:2, и настроение все же было бы другое»

Известный российский футбольный специалист Евгений Ловчев считает, что игроков сборной России подводят ошибки, которые учат не допускать еще в школе.

«Игорь Акинфеев всегда очень переживает, когда ему забивают, поэтому после матча с Бразилией ему дали передохнуть, и в воротах появился Лунев. До третьего гола можно было сказать, что он играл уверенно и ругать его особо было не за что, даже несмотря на два пропущенных мяча.

А вот третий гол в наши ворота просто безобразный. Пропустить между ног – это грубейшая ошибка. Еще мэтр Владимир Маслаченко говорил о том, что такие мячи надо ногами отбивать. Было бы 1:2, и настроение все же было бы другое. А ведь до этого момента смотрелся достойно, уверенно играл вверху. Тот же гол со штрафного не его вина – удар Погба был исполнен здорово.

В чем природа этой ошибки? В том, что у нас не мастера, а подмастерья. Могут выдать приличный отрезок или даже игру, но все равно в какой-то момент ошибутся, потому что не научены школьными тренерами азам футбола», – считает Ловчев.

Напомним, что товарищеская игра Россия – Франция завершилась со счетом 1:3.