Баннер на игре Россия – Франция: «Наша страна – это «Зимняя вишня». А мы в ней – контактный зоопарк»

Болельщики сборной России вывесили на трибунах стадиона «Санкт-Петербург», где сегодня пройдет товарищеский матч с Францией, баннер в память о трагедии, случившейся в минувшее воскресенье в Кемерово.

«Наша страна – это «Зимняя вишня». А мы в ней – контактный зоопарк», – написано на плакате.

Примечательно, что немного позже баннер был убран.

Напомним, 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово случился пожар, унесший жизни более 50 человек, основную массу из которых составили дети. Также в огне погибли около 200 животных контактного зоопарка.

Встреча Россия – Франция состоится сегодня, 27 марта, на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 18:50 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию поединка.