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  • Баннер на игре Россия – Франция: «Наша страна – это «Зимняя вишня». А мы в ней – контактный зоопарк»

Баннер на игре Россия – Франция: «Наша страна – это «Зимняя вишня». А мы в ней – контактный зоопарк»

27 марта 2018, 18:48
60

Болельщики сборной России вывесили на трибунах стадиона «Санкт-Петербург», где сегодня пройдет товарищеский матч с Францией, баннер в память о трагедии, случившейся в минувшее воскресенье в Кемерово.

«Наша страна – это «Зимняя вишня». А мы в ней – контактный зоопарк», – написано на плакате.

Примечательно, что немного позже баннер был убран.

Напомним, 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово случился пожар, унесший жизни более 50 человек, основную массу из которых составили дети. Также в огне погибли около 200 животных контактного зоопарка.

Встреча Россия – Франция состоится сегодня, 27 марта, на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 18:50 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Источник: «ВКонтакте»
Чемпионат мира Товарищеские матчи Россия Франция
Комментарии (60)
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upiter622
1522166170
Лучше б написали-ДАЙТЕ НАМ НОРМАЛЬНОГО ТРЕНЕРА!!!
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Skrudg
1522167004
Вся Сибирь скорбит!!!
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Zenit-84
1522167337
Жестко, но верно! Скорбим (((
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Евгений Лесников
1522167928
Царство Небесное невинно погибшим в страшной трагедии ,скорейшего выздоровления пострадавшим,но нельзя паразитировать на этой трагедии тем,кто ненавидит нашу страну,которая состоит не только из продажных чиновников,алчных предприниматлей и рядовых сотрудников- разгильдяев
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Axe111
1522168652
Все верно!
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Kollljan
1522169386
Мне не только людей, но и животных жалко. Пожалуй, даже больше чем людей.
Ответить
Павел Буре
1522169845
редакция бомбардира вы реальные пи да ра сы!!!! сколько людей погибло 50???? а 350 не хотели, лучше вообще не пишите про это чем писать хер н ю. Хоть вы за д не облизывайте нынешней власти.
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m40
1522171065
Принято ругать власть, отождествляя с ней всё самое плохое в жизни государства. Только власть это те же самые люди вышедшие из народа и потерявшие совесть от безнаказанности и жадности. И вся эта коррупция, халатность и разгильдяйство не происки каких то внешних врагов, а эта наша родная ментальность. Доходит до абсурда: ругают президента, а сами продолжают брать и давать взятки. Пока мы это в себе не победим, так и будем жить в го вне и подобные случаи, к сожалению, будут повторяться.
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Shogun
1522172885
Когда выбрали "главаря" 18 числа радовались всей страной, как трагедия, то Путин уе...ан, чудная народная логика
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ufos73
1522173493
Поймать этих уродов и вы***ть черенками от лопат!!! Из смерти детей пи**ры политику делают! Растрнть!!!
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