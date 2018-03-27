Колосков: «Хочу, наконец-то, увидеть, в какой футбол будет играть сборная России на ЧМ-2018. Пока мне непонятно»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков накануне товарищеского матча Россия – Франция заявил, что до сих пор не может понять, в какой футбол национальная команда собирается играть на домашнем чемпионате мира. Он надеется, что поединок с трехцветными это прояснит.

«Жду наконец-то увидеть, в какой футбол сборная будет играть на чемпионате мира. Пока мне это непонятно. Какая будет структура игры, что же мы увидим в исполнении игроков сборной России? Либо это будет компактная, насыщенная игра в обороне, или это будет игра «Барселоны», или с прессингом на чужой половине поля.

После матча с Францией останется лишь две контрольные игры и два месяца до чемпионата мира, и пока я не могу понять, в какой футбол играет сборная. Дело даже не в результате, нужно увидеть плоды двухлетней работы тренерского штаба», – сказал Колосков.

Поединок Россия – Франция состоится сегодня, 27 марта, и начнется в 18:50 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию поединка.