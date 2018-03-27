Бубнов назвал главную проблему Смолова в составе сборной России

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов назвал главную проблему форварда «Краснодара» Федора Смолова в сборной России.

«Смолову приходится играть в сборной совсем в другом стиле, чем в клубе. Черчесов требует более широкого диапазона действий. В «Краснодаре» ему доставляют мячи, а в сборной с этим пока не все гладко, да еще на фоне столь серьезных соперников.

За основу нужно взять успешную модель игры с испанцами, где ему удавалось неплохо взаимодействовать с Алексеем Миранчуком. Наигрывать это сочетание и отрабатывать детали.

Миранчуки – действительно наигранная связка, братья превосходно знают все плюсы и минусы друг друга, играют вместе в клубе. Почему Черчесов до сих пор ни разу не попробовал использовать их связку вместе?

Возможно, опасается, что каждому из них недостает опыта, а уровень РФПЛ – это все-таки не уровень сборной. Но ведь для того и проводятся контрольные матчи, чтобы набираться опыта!» – считает Бубнов.

Товарищеский матч Россия – Франция состоится во вторник, 27 марта в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе в 18:50 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.