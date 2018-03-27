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  • Бубнов назвал главную проблему Смолова в составе сборной России

Бубнов назвал главную проблему Смолова в составе сборной России

27 марта 2018, 11:03
14

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов назвал главную проблему форварда «Краснодара» Федора Смолова в сборной России.

«Смолову приходится играть в сборной совсем в другом стиле, чем в клубе. Черчесов требует более широкого диапазона действий. В «Краснодаре» ему доставляют мячи, а в сборной с этим пока не все гладко, да еще на фоне столь серьезных соперников.

За основу нужно взять успешную модель игры с испанцами, где ему удавалось неплохо взаимодействовать с Алексеем Миранчуком. Наигрывать это сочетание и отрабатывать детали.

Миранчуки – действительно наигранная связка, братья превосходно знают все плюсы и минусы друг друга, играют вместе в клубе. Почему Черчесов до сих пор ни разу не попробовал использовать их связку вместе?

Возможно, опасается, что каждому из них недостает опыта, а уровень РФПЛ – это все-таки не уровень сборной. Но ведь для того и проводятся контрольные матчи, чтобы набираться опыта!» – считает Бубнов.

Товарищеский матч Россия – Франция состоится во вторник, 27 марта в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе в 18:50 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Источник: Sportbox.ru
Чемпионат мира Россия Смолов Федор Миранчук Алексей Бубнов Александр
Комментарии (14)
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Альфред фаред
1522138821
Это вся страна понимает, но у нас же тренер светоч, он сам все знает!
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insider_retro
1522139255
Да, Фёдор не настолько универсален, что бы самому себе создавать моменты и избирательно играть против разных соперников... Но Черчесов идёт своим, никому неведомым путём... В то время, когда надо использовать любую возможность, что бы улучшить игру команды, что бы она играла разнопланово, а не уныло со всеми одинаково, он проявляет стоическое упрямство...
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polt
1522141343
Не долго осталось терпеть Черчесова в сборной.
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dzhanavar
1522141456
Черчесов дальше своего носа ничего не видит. Ему неведома тонкости футбола. Сказывается его вратарское амплуа. Он и советам не обращает внимание. Как осёл упрямо идет к своей цели. Хотя цель это и сам не понимает. У сборной нет своего почерка,нет наигранных комбинаций,стандартов. Если и сегодня игры не будет,подал бы в отставку. Надо быть мужчиной
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Татарин за ЦСКА
1522141888
черчесов ни тренер уровня сборной
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Бриг
1522144191
Главная проблема - нет партнера. После Аршавина так не воспитали диспетчера. Или не заметили.
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ilichkadr
1522148314
Феде надо братьев Миранчуков и опорника И. Денисова. Возможно тогда толк и будет, а пока Федя грустит без мяча.
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Derzkiy1
1522148683
Слуцкого вернуть надо и все будет ок
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Аэратор
1522150319
посадить надо наших футболистов на зарплату равную прожиточному уровню, хочешь получать больше побеждай(больше побед, достижений- больше зарплата), не можешь-учись(зп-минималка).Боюсь поразбегутся не работать, не играть не хотят или не умеют.
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wobaekat
1522153148
Уверен, что давным-давно нужно было строить центральную ось с двумя Миранчуками, Головиным и Денисовым. Трое из них - наше будущее. Пусть наигрываются
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