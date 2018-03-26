Месси: «Аргентина хочет победить на ЧМ-2018. Сейчас или никогда»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что национальная команда поборется за победу на чемпионате мира-2018 в России.

Напомним, аргентинцы сыграют в одной группе с Нигерией, Хорватией и Исландией.

«Аргентина трижды выходила в финал ЧМ, но не побеждала, потому что этого не хотел бог. Мы хотим победить на ЧМ-2018. Наша команда была так близка к этому, но не получалось, что сильно разочаровывает.

Мы чувствуем: сейчас или никогда. Нам нужно думать только так и готовиться к этому соответствующе», – приводит слова Месси Diario Sport.