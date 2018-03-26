Черчесов: «Что может быть лучше, чем возможность реабилитироваться через три дня после поражения от Бразилии?»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов надеется, что в товарищеской встрече с Францией команде удастся реабилитироваться за крупное поражение от Бразилии (0:3) в пятницу.

«Поражение радости нам не доставило. У нас было собрание после игры. Что может быть лучше, чем возможность реабилитироваться через три дня?

Мы хотим сыграть намного качественнее, чтобы это помогло нам выиграть», – сказал Черчесов.

Матч Россия – Франция состоится во вторник, 27 марта, в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени.