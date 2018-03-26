Матчи ближайших туров РФПЛ и ФНЛ начнутся с минуты молчания в память о жертвах пожара в Кемерово

Матчи 30 тура ФНЛ начнутся с минуты молчания в память о жертвах пожара в торговом центре в Кемерово, сообщил глава лиги Игорь Ефремов.

Пожар, случившийся в торговом центре «Зимняя вишня» в воскресенье, унес жизни 53 человек. 16 человек числятся пропавшими без вести.

«Это ужасная трагедия. Мы выражаем свои соболезнования. ФНЛ выступит с инициативой о проведение матчей 30-го тура с минуты молчания. Матчи начнутся с минуты молчания», – сказал Ефремов.

Поединки 24 тура РФПЛ также начнутся с минуты молчания.

Трагедия в Кемерово потрясла российский футбол